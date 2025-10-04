  • Huế ngày nay Online
Lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng: Quan trọng vẫn là ý thức của người dân

HNN - Cả hệ thống chính trị TP. Huế đang vào cuộc mạnh mẽ nhằm lập lại trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC) thông qua việc xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Tuy nhiên, bên cạnh các giải pháp của cơ quan chức năng thì ý thức của người dân vẫn là yếu tố then chốt trong việc đảm bảo TTĐT.

 Ý thức của người dân mới là yếu tố quan trọng trong lập lại TTĐT, TTCC

Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Dù lực lượng chức năng liên tục tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý vi phạm, nhưng ở nhiều tuyến phố trung tâm trên địa bàn thành phố, tình trạng hàng quán bày biện tràn ra vỉa hè, thậm chí xuống lòng đường để kinh doanh vẫn tái diễn.

Không chỉ trên các tuyến đường chính, ở khu vực quanh chợ Bến Ngự, An Cựu, Vỹ Dạ, chợ Mai… tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, bày bán rau củ, hải sản... gây nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị cũng khá phổ biến. Cùng với đó là tình trạng xe máy, ô tô đậu đỗ không đúng nơi quy định, rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi. Chỉ khi có lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt thì mọi thứ mới tạm thời được chấn chỉnh.

Dạo một vòng quanh phường Vỹ Dạ, có thể thấy sau khi sáp nhập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tuy địa bàn rộng hơn, nhưng mục tiêu lập lại TTĐT, TTCC vẫn luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, và quyết tâm thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Trên các trục đường Nguyễn Sinh Cung, Phạm Văn Đồng, Lâm Hoằng…, lực lượng công an và trật tự đô thị phường thường xuyên phối hợp ra quân tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức, không lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, giữ gìn vệ sinh môi trường, sắp xếp phương tiện gọn gàng, tránh tình trạng nhếch nhác, lộn xộn gây mất mỹ quan đô thị và mất an toàn giao thông.

Theo bà Võ Thị Anh Thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ: “Nhiều tuyến đường, nhất là các tuyến kiệt, cần tiếp tục được nâng cấp, mở rộng để góp phần tạo diện mạo đô thị khang trang. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả là ý thức của người dân. Nếu mỗi người tự giác giữ cho vỉa hè thông thoáng, vệ sinh sạch sẽ, thì đó sẽ trở thành nếp sống bền vững chứ không chỉ là phong trào ngắn hạn”.

Thực tế cho thấy, nhiều nơi sau khi ra quân lập lại trật tự, thì tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường lại tái diễn, bởi một bộ phận người dân còn thói quen tiện đâu bày bán đó, đỗ xe tùy tiện hoặc đổ rác không đúng nơi quy định...

Thay đổi thói quen, nâng cao ý thức

Để xử lý tận gốc tình trạng vi phạm về TTĐT, TTCC, TP. Huế đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Một số phường trọng điểm trên địa bàn TP. Huế đã thí điểm lắp đặt hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm TTĐT, TTCC, giúp tiết kiệm nhân lực, tăng hiệu quả quản lý.

UBND TP. Huế cũng chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, yêu cầu các phường, xã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường; đồng thời thành lập nhóm Zalo “UBND TP. Huế - Bảo đảm TTĐT, TTCC” để kịp thời tiếp nhận phản ánh từ người dân.

Dù các giải pháp được triển khai quyết liệt, nhưng điều cốt lõi vẫn nằm ở ý thức tự giác của người dân. Lực lượng chức năng không thể có mặt 24/24h trên mọi tuyến phố và mức xử phạt cũng như  biện pháp xử phạt hiện nay cũng chỉ mang tính răn đe. Chỉ khi mỗi người dân hiểu rằng, giữ gìn mỹ quan đô thị chính là bảo vệ lợi ích chung, Huế mới có thể trở thành đô thị thực sự văn minh, an toàn.

Bài, ảnh: PHONG ANH
