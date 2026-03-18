Hàn Quốc tăng cường biện pháp đối phó khủng hoảng năng lượng

Giá xăng dầu được niêm yết tại một trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc ngày 15/3/2026. (Ảnh: TTXVN)

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết, vào 15 giờ ngày 18/3 (giờ địa phương), nước này đã nâng cảnh báo về khả năng gián đoạn nguồn cung dầu thô lên cấp độ 2 (màu vàng) trong hệ thống cảnh báo khủng hoảng an ninh tài nguyên quốc gia gồm 4 cấp độ.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ở "rốn dầu" Trung Đông gia tăng, eo biển Hormuz bị đóng cửa và giá dầu thế giới tăng mạnh, gây áp lực lớn lên nguồn cung năng lượng của Hàn Quốc.

Trước đó, Hàn Quốc chỉ duy trì mức cảnh báo thấp nhất (cấp độ 1) hồi đầu tháng 3, sau khi bùng phát xung đột liên quan tới Iran.

Với mức cảnh báo mới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng cường kiểm soát cung - cầu dầu mỏ, bao gồm việc thực hiện quyền ưu tiên mua đối với các kho dự trữ dầu quốc tế do 2 bên cùng nắm giữ, đồng thời tìm kiếm và bảo đảm các nguồn cung thay thế không đi qua eo biển Hormuz.

Cùng ngày, Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Hoon Sik cho biết, nước này đã nhận được cam kết từ Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) về việc cung cấp tổng cộng 24 triệu thùng dầu thô nhằm hỗ trợ ổn định nguồn cung.

Ngoài ra, Seoul cũng đang xây dựng các biện pháp ứng phó khác như áp dụng quy định tiết kiệm năng lượng bắt buộc đối với khu vực công và khuyến khích tự nguyện trong khu vực tư nhân. Trước đó, hôm 13/3, Hàn Quốc áp dụng hệ thống trần giá nhiên liệu tạm thời, lần đầu tiên kể từ năm 1997, nhằm ổn định thị trường, đồng thời tăng cường kiểm soát các hành vi thao túng giá.

Tổng thống Lee Jae Myung chỉ đạo các bộ, ngành xem xét thêm các biện pháp tiết kiệm năng lượng, trong đó có phương án hạn chế lưu thông phương tiện theo biển số chẵn-lẻ theo chu kỳ.

Trong khi đó, đối với khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), Hàn Quốc vẫn duy trì mức cảnh báo cấp độ 1 do nguồn cung được đánh giá đủ đáp ứng nhu cầu trong năm nay và đang tiếp tục được bổ sung từ các khu vực ngoài Trung Đông.

Tại Nhật Bản, giá xăng bán lẻ trung bình toàn quốc tính đến ngày 16/3 đã tăng lên mức kỷ lục 190,8 yen/lít (1,2 USD), cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê năm 1990. Như vậy, giá xăng tại Nhật Bản đã tăng liên tiếp 5 tuần và tăng thêm 29 yen/lít (0,18 USD) so với tuần trước, chủ yếu do các công ty lọc dầu lớn trong nước đồng loạt nâng giá bán buôn. Trong bối cảnh giá dầu thô thế giới leo thang do xung đột liên quan Iran và nguy cơ gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Trước tình hình này, Chính phủ Nhật Bản quyết định nối lại chương trình trợ cấp xăng dầu từ ngày 19/3 nhằm giữ giá xăng ở mức khoảng 170 yen/lít (1,07 USD). Theo đó, mức trợ cấp dự kiến khoảng 30,2 yen/lít sẽ được áp dụng không chỉ với xăng mà còn với cả dầu diesel, dầu hỏa và dầu nặng.

Ngoài ra, Tokyo cũng tính đến việc xuất kho dự trữ dầu để bình ổn thị trường, đồng thời sử dụng các nguồn quỹ hiện có, trong đó có khoảng 280 tỷ yen (1,76 tỷ USD) còn lại của quỹ hỗ trợ. Trong trường hợp cần thiết, chính phủ có thể huy động cả quỹ dự phòng ngân sách tài khóa 2025.

Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại rằng việc duy trì trợ cấp ở mức cao có thể gây áp lực lên tài chính công và làm gia tăng rủi ro đối với tỷ giá đồng yen, đặc biệt trong bối cảnh Nhật Bản đang theo đuổi chính sách tài khóa mở rộng.

Bên cạnh đó, việc quay lại trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch cũng đi ngược lại mục tiêu dài hạn của Nhật Bản trong việc phấn đấu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi sang năng lượng sạch và xe điện.

