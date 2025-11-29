  • Huế ngày nay Online
Sông Hương đoạn qua phường Dương Nỗ: Cần sớm khắc phục tình trạng sạt lở

HNN - Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài và lũ lụt liên tiếp, nhiều tuyến đường và khu vực ven sông trên địa bàn phường Dương Nỗ bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, sản xuất và an toàn giao thông của người dân.

Cán bộ phường Dương Nỗ giúp dân vượt lũSống thấp thỏm bên bờ sông sạt lở

 Những vết nứt do sạt lở bờ sông Hương đoạn qua phường Dương Nỗ

Trên địa bàn tổ dân phố Tiên Nộn xuất hiện 2 vị trí bị sạt lở đoạn kè mái đá được Nhà nước đầu tư sau đợt lũ năm 1999, với tổng chiều dài khoảng 70m. Tại đây, hàng chục m2 đất ven sông xuất hiện những vết nứt lớn, sụt lún sâu gần 2m so với mặt bằng ban đầu. Các điểm sạt lở này hình thành sau các đợt lũ vừa qua và tiếp tục sụt lún nghiêm trọng do những ngày mưa lớn trong tháng 11.

Ông Võ Văn Thịnh, Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ cho biết, do đặc thù địa hình ở ngã ba sông, chịu ảnh hưởng bởi dòng chảy mạnh nên tình trạng sạt lở bờ sông thường xảy ra, khiến bờ đất bị khoét sâu. Nếu không sớm khắc phục, tình trạng sạt lở có thể làm mất đất sản xuất hoa màu của người dân, nhà cửa bị ảnh hưởng. Những năm tới, nếu xảy ra mưa lũ lớn sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn với người dân sống ở gần đây.

Trong khi đó, tại tổ dân phố Lại Ân ghi nhận một vị trí sạt lở với chiều dài khoảng 60m. Theo người dân ở Lại Ân, bờ kè sông Hương được xây dựng sau đợt lũ lịch sử năm 1999. Tuy nhiên, còn 1,5km qua Lại Ân chưa được làm xong, nay tiếp tục bị sạt lở, hình thành các vết nứt kéo dài đến 200m. Điểm sạt lở này ăn sâu vào phần đường liên thôn. Đường nằm sát bờ sông, nếu không có kè thì rất nguy hiểm, trong khi đây là con đường đến trường của nhiều học sinh, cũng là tuyến đường du lịch sinh thái dành cho khách du lịch tham quan bằng xe đạp.

Tại buổi tiếp xúc cử tri HĐND thành phố cuối tháng 11, ông Kỳ Hữu Phước (tổ dân phố Lại Ân) phản ánh, dự án xây dựng bờ kè sông Hương đoạn qua thôn Lại Ân triển khai nhiều năm nhưng chưa hoàn thành, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, học sinh đến trường tiềm ẩn nguy hiểm. Gần đây, tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, cử tri kiến nghị Nhà nước sớm đầu tư xây dựng kè, sửa chữa đường giao thông để bảo đảm an toàn.

Ngay sau kiến nghị của cử tri, ông Võ Văn Thịnh, Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn đã tiến hành kiểm tra thực tế tình hình sạt lở bờ sông Hương đoạn qua tổ dân phố Tiên Nộn và tổ dân phố Lại Ân. Đoàn đã kiểm tra, đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống dân cư, hệ thống giao thông và hoạt động sản xuất của người dân khu vực ven sông. Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ đề nghị các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, nhằm kịp thời ngăn chặn nguy cơ sạt lở tiếp tục mở rộng.

Ông Võ Văn Thịnh cho hay, vừa qua, thành phố đã hỗ trợ địa phương kinh phí khắc phục hậu quả lũ lụt. Trước mắt, UBND phường dự kiến bố trí khoảng 2 tỷ đồng để chống sạt lở tạm thời bằng rọ đá ở những đoạn sạt lở nghiêm trọng nhằm giữ chân bờ sông, tránh nguy cơ sạt lở thêm tuyến đường hiện hữu.

“Nhằm kịp thời ngăn chặn nguy cơ sạt lở tiếp tục mở rộng vào nhà dân và hệ thống đường giao thông, UBND phường kiến nghị UBND thành phố Huế, Sở Nông nghiệp và Môi trường quan tâm hỗ trợ rọ đá với chiều dài 130m, sâu 3m và kinh phí để UBND phường triển khai phương án khắc phục tạm thời các điểm sạt lở trên. Về lâu dài, UBND phường đề xuất thành phố bố trí vốn làm kè và đường bị sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân”, ông Thịnh đề xuất.

Hiện UBND phường Dương Nỗ đã tiến hành rào chắn bằng thép B40 trên tuyến đường tại tổ dân phố Lại Ân để đảm bảo an toàn đi lại cho người dân và du khách. Để xử lý dứt điểm tình trạng sạt lở, các ban, ngành liên quan cần sớm tổ chức thẩm định, đánh giá hiện trạng, làm cơ sở triển khai các giải pháp khắc phục tuyến bờ kè dọc sông Hương, bảo đảm an toàn lâu dài.

Bài, ảnh: MINH HIỀN
