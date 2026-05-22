Khởi tố 2 đối tượng buôn bán 3.000 bao thuốc lá nhập lậu

Hai đối tượng Đặng Hữu Tảo (bên phải) và Nguyễn Thị Phương (bên trái) bị lực lượng chức năng phát hiện khi đang vận chuyển hàng cấm

Trước đó, vào ngày 6/5, tại Km 800+700 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận tổ dân phố Đông Lâm (phường Phong Thái), Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Phong Thái đã tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 74A-xxx.xx do Đặng Hữu Tảo điều khiển, chở theo Nguyễn Thị Phương. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET SPECIAL và 2.000 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE CHANGE. Tổng cộng 3.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận mặc dù biết hành vi thu mua, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích vụ lợi nên đã câu kết, thống nhất thực hiện. Bước đầu xác định, các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, thuốc lá điếu nhập lậu là mặt hàng cấm kinh doanh, vận chuyển trái phép. Nhiều loại thuốc lá như JET, HERO, ESSE… không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm định chất lượng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

Công an TP. Huế khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, không tiếp tay, bao che cho các đối tượng vi phạm; ưu tiên sử dụng hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và kịp thời tố giác các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm đến cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.