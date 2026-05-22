  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 22/05/2026 15:38

Khởi tố 2 đối tượng buôn bán 3.000 bao thuốc lá nhập lậu

HNN.VN - Ngày 22/5, Công an TP. Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Hữu Tảo (sinh năm 1971) và Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1974), cùng trú tại tỉnh Quảng Trị về tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại Khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Đặng Hữu Tảo và “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với bị can Nguyễn Thị Phương để phục vụ công tác điều tra.

Vận chuyển 3.750 bao thuốc lá lậu, tài xế lĩnh 24 tháng tù giamThu giữ hơn 450 bao thuốc lá nhập lậuBắt quả tang ô tô khách vận chuyển 130 cây thuốc lá lậu

Hai đối tượng Đặng Hữu Tảo (bên phải) và Nguyễn Thị Phương (bên trái) bị lực lượng chức năng phát hiện khi đang vận chuyển hàng cấm 

Trước đó, vào ngày 6/5, tại Km 800+700 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận tổ dân phố Đông Lâm (phường Phong Thái), Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Phong Thái đã tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 74A-xxx.xx do Đặng Hữu Tảo điều khiển, chở theo Nguyễn Thị Phương. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET SPECIAL và 2.000 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE CHANGE. Tổng cộng 3.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận mặc dù biết hành vi thu mua, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích vụ lợi nên đã câu kết, thống nhất thực hiện. Bước đầu xác định, các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, thuốc lá điếu nhập lậu là mặt hàng cấm kinh doanh, vận chuyển trái phép. Nhiều loại thuốc lá như JET, HERO, ESSE… không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm định chất lượng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

Công an TP. Huế khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, không tiếp tay, bao che cho các đối tượng vi phạm; ưu tiên sử dụng hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và kịp thời tố giác các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm đến cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếcông anphát hiệnxử lýđối tượngbuôn bánthuốc lánhập lậu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế: Quyết liệt giải tỏa, bàn giao mặt bằng

Sau gần 8 năm triển khai đề án di dời dân cư khỏi khu vực 1 di tích Kinh thành Huế, vẫn còn gần 500 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Để đảm bảo tiến độ của dự án là hoàn tất bàn giao mặt bằng vào cuối năm nay, hiện các đơn vị liên quan đang triển khai các giải pháp quyết liệt, trong đó không loại trừ việc cưỡng chế đối với các hộ cố tình chây ỳ không bàn giao mặt bằng.

Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế Quyết liệt giải tỏa, bàn giao mặt bằng
Khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW tại Bệnh viện Trung ương Huế

Sáng 21/5, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã có buổi khảo sát tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị liên quan đến các giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.

Khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 72-NQ TW tại Bệnh viện Trung ương Huế
Xử lý 45 trường hợp tương tác với các trang tin phản động, chống phá

Ngày 20/5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) Công an TP. Huế cho biết đã chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an các xã, phường đồng loạt mời làm việc, răn đe các trường hợp có hoạt động tương tác, chia sẻ thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Xử lý 45 trường hợp tương tác với các trang tin phản động, chống phá
Khảo sát thực tiễn thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại phường An Cựu

Sáng 20/5, Đoàn công tác liên ngành Trung ương do ông Doãn Đức Hảo, Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên và Bình đẳng giới, Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND phường An Cựu nhằm khảo sát thực tiễn công tác quản lý nhà nước đối với việc thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tham gia đoàn có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan trên địa bàn thành phố.

Khảo sát thực tiễn thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại phường An Cựu

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top