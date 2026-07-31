Phòng ngừa từ sớm, xử lý nghiêm vi phạm từ gốc

Lực lượng CSGT Công an TP. Huế kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông.

Tuyên truyền đúng đối tượng

Cuối tháng 7 vừa qua, hơn 100 lái xe cùng đại diện 24 doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn TP. Huế đã tham gia buổi tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về TTATGT đường bộ do Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố tổ chức. Hoạt động này là một trong những giải pháp trọng tâm mà lực lượng CSGT đang triển khai nhằm đưa công tác tuyên truyền đi đúng đối tượng, tập trung vào các nhóm phương tiện, người điều khiển phương tiện tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra vi phạm và tai nạn giao thông.

Báo cáo viên Phòng CSGT đã thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn và phân tích những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn, nhất là các hành vi vi phạm thường gặp trong hoạt động vận tải, như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, quá chiều cao, chiều dài cho phép; vi phạm quy định về tốc độ; điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia hoặc chất kích thích; lái xe quá thời gian quy định; không bảo đảm các điều kiện về an toàn kỹ thuật của phương tiện…

Cùng với việc phổ biến những quy định mới của pháp luật về TTATGT đường bộ và hoạt động vận tải, báo cáo viên còn hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, cách xử lý các tình huống phát sinh khi tham gia giao thông. Đồng thời, nhấn mạnh trách nhiệm của doanh nghiệp và đội ngũ lái xe trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Là lái xe của một doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn, anh Lê Hữu Đạt (phường Hương An) cho biết, những nội dung được truyền đạt rất thiết thực, bám sát thực tế công việc hằng ngày. Không chỉ được cập nhật các quy định mới, anh và nhiều lái xe còn được giải đáp những tình huống thường gặp trong quá trình vận chuyển hàng hóa, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Không chỉ hướng đến doanh nghiệp vận tải, công tác tuyên truyền còn được triển khai đối với các chủ phương tiện xe ba gác, xe tự chế - nhóm phương tiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Công an xã A Lưới 2 đã tổ chức tuyên truyền và cho 24 chủ phương tiện xe ba gác, xe tự chế, xe kéo đẩy ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Công an các phường Phong Quảng, Phong Dinh và Công an xã Đan Điền đã phối hợp với Đội CSGT số 1, Phòng CSGT tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở các chủ xe ba gác chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT đường bộ. Lực lượng chức năng tập trung phổ biến quy định về quản lý, sử dụng xe ba gác; phân tích những nguy cơ mất an toàn khi sử dụng phương tiện không đúng quy định, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường bộ và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Đồng thời, yêu cầu các chủ phương tiện không điều khiển xe ba gác tham gia giao thông trái quy định, không sử dụng xe để vận chuyển cát, vật liệu xây dựng hoặc hàng hóa vượt quá quy định.

Kết hợp tuần tra, xử lý vi phạm

Nếu công tác tuyên truyền được xem là giải pháp phòng ngừa từ gốc thì tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm chính là “lá chắn” trực tiếp góp phần lập lại TTATGT trên địa bàn. Với tinh thần xử lý nghiêm minh, lực lượng CSGT Công an TP. Huế đã triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch, chuyên đề, tập trung vào những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Các tổ công tác được bố trí hoạt động 24/24 giờ trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tăng cường kiểm soát xe tải hạng nặng, xe container, xe khách và mô tô. Từ đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, quá khổ, quá tải, đi không đúng phần đường, làn đường và các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Song song với tuần tra trực tiếp, lực lượng CSGT đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát, ghi nhận vi phạm, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về TTATGT.

Theo Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh, vượt sai quy định, xe quá khổ, quá tải. Đồng thời, tập trung xử lý quyết liệt tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm TTATGT.

Cùng với đó, lực lượng CSGT tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, xử lý vi phạm; khai thác hiệu quả dữ liệu giám sát hành trình đối với phương tiện kinh doanh vận tải, mở rộng hình thức ghi hình xử lý “phạt nguội” và rà soát, kiến nghị khắc phục các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, tạo môi trường giao thông an toàn.