Uống rượu bia, không bằng lái, gây tai nạn chết người

Bị cáo Hồ Văn Hải trước tòa

Theo cáo trạng, chiều 20/7/2025, sau khi uống rượu bia, Hải dù không có giấy phép lái xe vẫn điều khiển xe máy chở theo anh L.H.L. lưu thông trên Tỉnh lộ 10. Khi đến Km 16+600, bị cáo bất ngờ rẽ trái qua đường mà không quan sát, không bật tín hiệu, dẫn đến va chạm trực diện với xe máy đi ngược chiều.

Hậu quả, anh L.H.L. tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế; người điều khiển xe còn lại bị thương nặng với tỷ lệ tổn thương cơ thể 57%; bị cáo cũng bị thương 16%.

Kết quả giám định cho thấy nồng độ cồn trong máu của Hồ Văn Hải lên tới 180,17 mg/100ml - mức vượt xa quy định cho phép. Không chỉ vi phạm nồng độ cồn, bị cáo còn không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện gây ra tai nạn chết người.

Đây không phải lần đầu bị cáo vi phạm. Trước đó, vào năm 2001, Hồ Văn Hải từng bị kết án 3 năm tù cũng về hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi, bày tỏ sự hối hận. Hội đồng xét xử nhận định hậu quả mà bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, tước đi sinh mạng của người khác, gây tổn hại lớn cho xã hội nên cần xử lý nghiêm minh. Kết thúc phiên xét xử, bị cáo bị tuyên phạt 3 năm 2 tháng tù giam.

Vụ án là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với mỗi người dân: đừng đánh đổi an toàn và tính mạng của mình và người khác bằng những hành vi vi phạm giao thông tưởng chừng “nhỏ” nhưng hậu quả lại không thể cứu vãn.