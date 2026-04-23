Thứ Năm, 23/04/2026 11:30

Uống rượu bia, không bằng lái, gây tai nạn chết người

HNN.VN - Ngày 23/4, Tòa án nhân dân khu vực 1 - TP. Huế mở phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Văn Hải (SN 1980, trú tại phường Mỹ Thượng) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” - một vụ án thêm lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về thói quen coi thường pháp luật khi tham gia giao thông.

Khởi tố đối tượng uống rượu bia, điều khiển mô tô gây tai nạn nghiêm trọng Chuyển biến tốt khi tham gia giao thôngKhông ma túy - không nồng độ cồnCảnh báo từ việc lạm dụng rượu, bia

 Bị cáo Hồ Văn Hải trước tòa 

Theo cáo trạng, chiều 20/7/2025, sau khi uống rượu bia, Hải dù không có giấy phép lái xe vẫn điều khiển xe máy chở theo anh L.H.L. lưu thông trên Tỉnh lộ 10. Khi đến Km 16+600, bị cáo bất ngờ rẽ trái qua đường mà không quan sát, không bật tín hiệu, dẫn đến va chạm trực diện với xe máy đi ngược chiều.

Hậu quả, anh L.H.L. tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế; người điều khiển xe còn lại bị thương nặng với tỷ lệ tổn thương cơ thể 57%; bị cáo cũng bị thương 16%.

Kết quả giám định cho thấy nồng độ cồn trong máu của Hồ Văn Hải lên tới 180,17 mg/100ml - mức vượt xa quy định cho phép. Không chỉ vi phạm nồng độ cồn, bị cáo còn không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện gây ra tai nạn chết người.

Đây không phải lần đầu bị cáo vi phạm. Trước đó, vào năm 2001, Hồ Văn Hải từng bị kết án 3 năm tù cũng về hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi, bày tỏ sự hối hận. Hội đồng xét xử nhận định hậu quả mà bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, tước đi sinh mạng của người khác, gây tổn hại lớn cho xã hội nên cần xử lý nghiêm minh. Kết thúc phiên xét xử, bị cáo bị tuyên phạt 3 năm 2 tháng tù giam.

Vụ án là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với mỗi người dân: đừng đánh đổi an toàn và tính mạng của mình và người khác bằng những hành vi vi phạm giao thông tưởng chừng “nhỏ” nhưng hậu quả lại không thể cứu vãn.

THÁI SƠN
Siết chặt xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Huế đồng loạt ra quân, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát trên cả tuyến nội đô và quốc lộ. Qua đó, phát hiện và xử lý nhiều hành vi vi phạm, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Siết chặt xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông
TP. Huế đoạt 57 giải tại hội thi An toàn giao thông quốc gia

Ngày 14/3, tại TP. Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam tổ chức lễ tổng kết, trao giải hội thi “An toàn giao thông” (ATGT) năm học 2025-2026 dành cho học sinh và giáo viên cấp tiểu học, THCS và THPT trên toàn quốc.

TP Huế đoạt 57 giải tại hội thi An toàn giao thông quốc gia

