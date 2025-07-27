Tấm lòng của một nhà giáo ưu tú

Cô Vân Anh thăm hỏi những giáo viên lớn tuổi

Tốt nghiệp đại học năm 1978, cô Vân Anh dạy chuyên toán cấp 2 Bình Trị Thiên ở các trường Nguyễn Du, Nguyễn Chí Diểu. Đến năm 1982, cô giáo trẻ ấy chính thức về nhận công tác ở Trường THPT chuyên Quốc Học Huế, và gắn bó đến ngày nghỉ hưu. 34 năm lên lớp, hình ảnh cô giáo dạy toán giỏi, hết lòng vì học sinh thân yêu đã để lại biết bao tình cảm trong các thế hệ học trò xứ Huế. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, cựu học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học Huế chia sẻ: “Cô Vân Anh không chỉ là một người cô mà còn là người mẹ thứ hai của học sinh bởi cô luôn thấu hiểu, tôn trọng, tin yêu các em bằng tất cả tấm lòng”. Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú mà cô vinh dự nhận được năm 2010 đã minh chứng cho tình yêu và tấm lòng đối với nghề của nhà giáo mẫu mực.

Nghỉ hưu năm 2012, cô Vân Anh cùng các thầy, cô giáo khác thành lập Hội Cựu giáo chức Quốc Học với mục đích gắn kết sự sẻ chia giữa các đồng nghiệp đã nghỉ hưu, kết nối trò cũ, hỗ trợ học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong vai trò của một hội trưởng rồi hội phó, từ năm 2013 đến nay, cô Anh luôn năng nổ đi đầu, khởi xướng, duy trì đều đặn các hoạt động thiện nguyện khắp nơi trong và ngoài thành phố.

Nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc, cô đã cùng các thầy, cô giáo trong Hội Cựu giáo chức Quốc Học như các cô Minh Hiền, Hồng Liên, Thanh Quế, Hà Linh... đến khắp nơi để sẻ chia, giúp đỡ bằng những món quà thiết thực. Chương trình Áo ấm mùa đông, Bao gạo nghĩa tình được tổ chức đều đặn hàng năm ở vùng cao. Sau những đợt lũ lớn, cô Vân Anh cùng đồng nghiệp lại đến các xã vùng thấp Quảng Trị, Huế để giúp đỡ bà con. Thời điểm dịch COVID-19, cô thường xuyên đến các khu vực chăm sóc bệnh nhân để tiếp tế; cùng chị em trong Hội Cựu giáo chức làm dưa cải, muối sả gửi vào Nam… Hoạt động thiện nguyện diễn ra thường xuyên với số tiền mỗi năm trung bình trên 300 triệu đồng. Tổng kinh phí cho công tác nhân đạo của Hội Cựu giáo chức Quốc Học từ năm 2013 đến nay ước tính gần 3 tỷ đồng.

Mới đây, chương trình “Mùa hè yêu thương 2025” do cô tổ chức tại xã Khe Tre đã trao hơn 25 triệu đồng cho học sinh và các hộ nghèo. Chị Nguyễn Thị Hoài Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN xã Khe Tre bày tỏ: "Hơn 8 năm nay, mỗi dịp Tết hay đầu năm học, cô Vân Anh luôn đến với vùng cao để giúp đỡ bà con. Cô nhiệt tình, tâm huyết và hết lòng với người nghèo. Học sinh và bà con vùng cao rất biết ơn cô và các cô giáo trong Hội Cựu giáo chức Quốc Học Huế”.

Để có được nguồn kinh phí mang yêu thương đến cho những người nghèo, các thành viên trích lương hưu, rồi quyên góp từ cựu học sinh, bạn bè, đồng nghiệp… Cô Nguyễn Thị Thanh Quế, thành viên của nhóm thiện nguyện cho biết: “Cô Vân Anh là người đi đầu trong việc gây quỹ thiện nguyện. Cô vận động cả học trò cũ, các nhà hảo tâm. Miệt mài, không mệt mỏi - tất cả xuất phát từ một tấm lòng trắc ẩn và yêu thương”.

Không chỉ say mê làm việc thiện, cô giáo Vân Anh còn đặc biệt quan tâm đến khát vọng học của học sinh. Đều đặn vào dịp khai giảng, hay tổng kết cuối năm, bằng nhiều nguồn kết nối khác nhau, cô đều có mặt để tặng học bổng cho các em chuyên toán của trường, với số tiền từ 40 đến 60 triệu đồng. Cô còn viết sách bồi dưỡng, nâng cao kiến thức môn toán cho nhiều học sinh.

Nhà giáo Ưu tú Trần Thị Vân Anh - một đời lặng thầm cống hiến, mang yêu thương đến khắp mọi nơi. Tấm lòng của cô không chỉ thắp sáng bao ước mơ học trò mà còn sưởi ấm cả những phận đời nghèo khó.