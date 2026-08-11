Đưa pháp luật đến gần dân qua không gian số

Tuổi trẻ Công an thành phố Huế tham gia cuộc thi “Hành trình truy vết tội phạm mạng”.

Mở rộng phạm vi tiếp cận trên môi trường số

Trong 7 tháng đầu năm 2026, công tác PBGDPL trên địa bàn thành phố đã ghi nhận những bước tiến rõ nét cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Toàn thành phố đã tổ chức 363 cuộc tuyên truyền trực tiếp và trực tuyến cho hơn 41.100 lượt người; tham gia 18 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với gần 4.900 lượt người dự thi; phát hành hơn 1.700 ấn phẩm pháp luật các loại, trong đó nhiều nội dung trên môi trường số.

TS Nguyễn Thị Châu, Giám đốc Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn PBGDPL thành phố chia sẻ: Xác định CĐS là nhiệm vụ trọng tâm, Hội đồng đã chủ động tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “CĐS trong công tác PBGDPL giai đoạn 2025 - 2030”. Nhờ đó, hệ sinh thái thông tin pháp lý số được mở rộng mạnh mẽ với gần 4.000 tin, bài đăng tải trên các trang thông tin điện tử của sở, ngành, địa phương. Các dạng đề cương, tình huống, câu chuyện hay tiểu phẩm pháp luật cũng được số hóa linh hoạt, thu hút lượt tương tác cao trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo.

Điểm sáng nổi bật trong thời gian qua là việc từng bước làm chủ công nghệ mới. Thông qua các hội nghị tập huấn do Sở Tư pháp tổ chức, gần 200 báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên và người có uy tín đã được trang bị kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thiết kế infographic, poster, biên tập video clip tuyên truyền. Bên cạnh đó, việc duy trì hiệu quả Fanpage “Pháp luật với cuộc sống” hay thành lập Điểm tiếp nhận trợ giúp pháp lý tại xã A Lưới 2, thực hiện 157 vụ việc tham gia tố tụng... đã góp phần bảo vệ quyền, lợi hợp pháp của Nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế.

Tạo đà xây dựng chính quyền số, xã hội số

Trình bày tham luận tại phiên họp, Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh việc kết hợp giữa công nghệ số và vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Công an thành phố đã chủ động triển khai mô hình “Mỗi công an xã, phường là một kênh truyền thông số ứng dụng AI”, tích cực khai thác ứng dụng Hue-S, VNeID, Zalo OA, Fanpage “An ninh trật tự” để cảnh báo phương thức tội phạm, hướng dẫn thủ tục hành chính và tiếp nhận phản ánh từ Nhân dân.

Đặc biệt, mô hình dân vận “Cộng đồng sáng tạo nội dung thành phố Huế” đã quy tụ mạng lưới người dẫn dắt dư luận chủ chốt (KOL), quản trị viên hội nhóm mạng xã hội cùng đồng hành lan tỏa thông tin chính thống. Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác, Đại tá Hồ Xuân Phương đề xuất 5 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh việc nâng cao năng lực số cho cán bộ, chiến sĩ, cá thể hóa nội dung tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng và hoàn thiện hạ tầng công nghệ bảo đảm an toàn thông tin.

Ở góc độ hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, ông Nguyễn Doãn Quan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố chia sẻ giải pháp tư vấn, hỗ trợ pháp lý về lao động trên nền tảng số. Mô hình này giúp giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh cho doanh nghiệp và người lao động mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ông Quan nhấn mạnh việc tăng cường các khóa tập huấn kỹ năng số và xây dựng cẩm nang pháp lý điện tử sẽ giúp doanh nghiệp chủ động phòng ngừa rủi ro tài chính, bảo vệ quyền lợi người lao động và an tâm hội nhập kinh tế.

Tham gia thảo luận về mảng trợ giúp pháp lý, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Bùi Văn Thanh đánh giá cao hiệu quả phối hợp với Sở Tư pháp trong thời gian qua, với 356 vụ việc được thụ lý từ trợ giúp viên trực tại Tòa án. Trước thực tiễn tổ chức lại hệ thống tòa án 2 cấp, đại diện Tòa án nhân dân thành phố đề xuất đẩy mạnh trao đổi dữ liệu điện tử, công khai lịch trực trên cổng thông tin hai ngành, đồng thời kết hợp tư vấn trực tiếp với trực tuyến để người dân ở các địa bàn xa trung tâm dễ dàng tiếp cận công lý.

Nhiều ý kiến tâm huyết từ các sở, ngành, địa phương cũng gợi mở các giải pháp khai thác nền tảng đô thị thông minh Hue-S, đổi mới hình thức PBGDPL trong trường học, nâng cao chất lượng hòa giải cơ sở và đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện lớn của quê hương, đất nước trên nền tảng số.

Đánh giá cao các ý kiến đóng góp, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL thành phố khẳng định: “CĐS trong công tác PBGDPL không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là giải pháp then chốt để đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả truyền thông, góp phần xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh giao Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng PBGDPL; kịp thời tiếp thu ý kiến của các đơn vị, chuyên gia để hoàn thiện cơ chế tư vấn. Các ngành cần tăng cường phối hợp liên ngành, khai thác triệt để các tính năng của ứng dụng Hue-S và các kênh truyền thông số. Đồng thời, đề nghị các thành viên Hội đồng nêu cao trách nhiệm, triển khai nội dung truyền thông theo hướng “ngắn gọn, trực quan, dễ hiểu, dễ tiếp cận”, đưa thông tin pháp luật đi sâu vào đời sống Nhân dân, tạo đà xây dựng chính quyền số, xã hội số tại thành phố Huế.