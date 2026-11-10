Xử lý các điểm nguy hiểm trên Quốc lộ 49

Nhiều đoạn đường cong trên tuyến QL 49.

Nhiều vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

QL 49 là tuyến giao thông quan trọng, phục vụ vận chuyển hàng hóa, nhu cầu đi lại của người dân và phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía tây thành phố. Dù nhiều đoạn trên tuyến đã được khắc phục, mở rộng, nhưng địa hình phức tạp, mặt đường hẹp khiến việc lưu thông vẫn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đáng chú ý, nhiều đoạn đường có bán kính cong nhỏ, tầm nhìn hạn chế, độ dốc lớn, trong khi lưu lượng phương tiện vận tải, nhất là xe sơ-mi rơ-moóc, xe kéo rơ-moóc chở hàng hóa khá lớn. Khi di chuyển qua những đoạn đèo dốc, đường cong liên tục, chỉ một sơ suất trong quá trình điều khiển phương tiện cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Rạng sáng 28/9, tại Km47+900 QL 49, đoạn qua xã Bình Điền, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến tài xế xe đầu kéo tử vong tại chỗ. Cụ thể, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 74H - 004xx kéo theo rơ-moóc 37RM - 008xx do tài xế P.V.C (38 tuổi), trú tại xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, điều khiển, lưu thông theo hướng A Lưới - Thuận An. Khi đang đổ đèo Kim Quy (QL 49), xe bất ngờ mất lái, lao sang bên trái, tông vào thanh hộ lan đường bộ rồi rơi xuống vực. Tài xế P.V.C tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn một lần nữa cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến QL 49, đoạn từ trung tâm thành phố đến A Lưới. “QL 49 từ Km25+100 đến Km77+700, hướng từ trung tâm thành phố đi A Lưới, có chiều rộng mặt đường chỉ khoảng 5,5m. Trên đoạn tuyến này hiện tồn tại 71 vị trí đường cong bán kính nhỏ, khuất tầm nhìn, với tổng chiều dài khoảng 6km. Đây được xác định là những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cần sớm được cải tạo, mở rộng để bảo đảm điều kiện lưu thông”, ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết.

Cải tạo các vị trí đường cong nguy hiểm

Trước thực trạng QL 49 còn nhiều vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, Sở Xây dựng đã đề xuất UBND thành phố bố trí khoảng 110 tỷ đồng để cải tạo, mở rộng 71 đoạn đường cong bán kính nhỏ, khuất tầm nhìn trên tuyến, đoạn từ Km25+100 đến Km77+700.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Công Diễn cho biết: “Theo phương án đề xuất, việc xử lý các vị trí nguy hiểm sẽ được triển khai theo hướng cuốn chiếu, chia thành 12 đoạn để thi công lần lượt từ năm 2027 đến năm 2030. Cách làm này xuất phát từ đặc điểm mặt đường hiện trạng khá hẹp, địa hình đèo dốc phức tạp. Nếu triển khai đồng loạt tại 71 vị trí sẽ gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và có nguy cơ chia cắt toàn tuyến, nhất là trong mùa mưa lũ”.

Trong năm 2027, thành phố dự kiến ưu tiên bố trí khoảng 38,5 tỷ đồng để xử lý 20 vị trí đường cong nguy hiểm nhất trên tuyến QL 49, tập trung tại các đoạn từ Km48+600 đến Km51+400 và từ Km74+000 đến Km77+000. Đây là những vị trí cần được ưu tiên cải tạo nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông. 51 vị trí còn lại dự kiến được nâng cấp trong giai đoạn 2028 - 2030, căn cứ vào mức độ xuống cấp và nguy hiểm của từng đoạn tuyến.

Trong thời gian chờ bố trí vốn và triển khai các dự án cải tạo, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ chủ động sử dụng kinh phí bảo trì hằng năm để tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông. Trọng tâm là bổ sung cọc tiêu, biển báo hiệu, biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí xung yếu; lắp đặt biển hạn chế tốc độ 40km/h đối với xe sơ-mi rơ-moóc tại những đoạn đèo dốc; sơn gờ giảm tốc trên mặt đường ở các vị trí cần thiết; phát quang cây cối, bụi rậm che khuất tầm nhìn trên tuyến; tăng cường tuần kiểm, kịp thời phát hiện, sửa chữa những hư hỏng mặt đường.

Bên cạnh các giải pháp về hạ tầng, công tác tổ chức giao thông trên tuyến cũng được điều chỉnh. Từ ngày 15/8, các loại xe sơ-mi rơ-moóc và xe kéo rơ-moóc chỉ được lưu thông một chiều trên QL 49 theo hướng từ đường Hồ Chí Minh đến đường tránh Huế, trong khung giờ từ 19 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Các đơn vị vận chuyển than tổ chức phương tiện lưu thông theo từng đoàn và bảo đảm khoảng cách.

Tại cuộc họp với các đơn vị liên quan giữa tháng 10/2026, nhằm khắc phục các điểm tiềm ẩn, điểm đen tai nạn giao thông, trong đó có tuyến QL 49, và rà soát phương án phân luồng giao thông tại một số tuyến đường trung tâm, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh chỉ đạo: “Cùng với việc đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và tổ chức giao thông, lực lượng Công an thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; ứng dụng công nghệ, tăng cường giám sát và xử phạt nguội tại các tuyến đường, nút giao thường xuyên xảy ra ùn tắc hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông”.