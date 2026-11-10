Liên kết, tăng sức hút cho du lịch Cố đô

Khách đến lưu trú ở khách sạn Mondial Huế.

Cần những chính sách mới

Những ngày cuối tháng 10, hình ảnh Hội An thưa vắng khách cùng phản ánh của một số cơ sở kinh doanh về lượng khách giảm, tour bị hủy đã gợi lên những lo lắng trong cộng đồng làm du lịch.

Dù có yếu tố mùa vụ (tháng 9, 10 thường là giai đoạn thấp điểm), câu chuyện tại Hội An cũng cho thấy sự cần thiết phải chủ động tìm kiếm nguồn khách, làm mới sản phẩm để thu hút du khách. Với người làm du lịch, mỗi đoàn khách đến, mỗi đêm lưu trú đều mang theo cơ hội việc làm và nguồn thu cho nhiều dịch vụ.

Tại Huế, tổng lượng khách du lịch trong tháng 10/2026 ước đạt hơn 509.700 lượt, tăng 24,5% so với cùng kỳ, nhưng thấp hơn mức hơn 582.200 lượt của tháng 9. Dù lượng khách vẫn tăng so với cùng kỳ nhưng một số doanh nghiệp vẫn lo lắng khi bước vào mùa đón khách quốc tế.

Ông Hồ Đặng Xuân Lân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố, Tổng Giám đốc Khách sạn Park View Huế chia sẻ, những xung đột và bất ổn trên thế giới đang tác động đến tâm lý, quyết định đi du lịch của khách, đặt doanh nghiệp trước yêu cầu cần chủ động hơn trong việc tiếp cận thị trường.

Tại hội nghị công bố kích cầu và họp báo về các sản phẩm du lịch mới ngày 31/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho biết, bối cảnh mới đòi hỏi những chính sách phù hợp, trong đó có các chính sách kích cầu hợp lý.

Kế hoạch số 610/KH-UBND ngày 30/10/2026 của UBND thành phố hướng đến việc thúc đẩy khai thác hiệu quả các sản phẩm du lịch mới, thu hút khách, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu tại Huế.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, nội dung hỗ trợ kích cầu sản phẩm du lịch tập trung vào ba nhóm: du lịch hội nghị, hội thảo, triển lãm (MICE); các tuyến giao thông du lịch mới và du lịch y tế. Trong đó, khách sử dụng tuyến đường sắt Cố đô Huế - Phong Nha, tàu du lịch di sản đầu máy hơi nước Huế - Đà Nẵng và chiều ngược lại, cùng các đường bay mới đến Huế đáp ứng điều kiện, thuộc diện được hỗ trợ giảm 50% phí tham quan một số điểm di sản theo kế hoạch. Khách MICE và khách du lịch y tế đủ điều kiện thuộc diện được hỗ trợ giảm 30% phí tham quan.

Các điểm áp dụng gồm Đại Nội, lăng Thiệu Trị, lăng Dục Đức, lăng Đồng Khánh và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Theo kế hoạch, mỗi đối tượng được hưởng một lượt tham quan tại một trong năm điểm; việc giảm phí được triển khai sau khi quyết định của UBND thành phố. Với du lịch MICE, đoàn phải có tối thiểu 300 khách, lưu trú ít nhất một đêm và có chương trình tham quan. Khách du lịch y tế cũng phải đáp ứng điều kiện sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh, lưu trú và tham quan theo quy định.

Liên kết giảm giá, tăng sức hút

Kế hoạch của thành phố tạo cơ sở thuận lợi để thúc đẩy du lịch phát triển. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, các doanh nghiệp cần chủ động đầu tư, đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết giữa các lực lượng vận tải, lưu trú, lữ hành, y tế, văn hóa, ẩm thực và các dịch vụ bổ trợ, hình thành các chương trình, gói sản phẩm du lịch có tính cạnh tranh.

Theo bà Châu Thị Hoàng Mai, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố, Giám đốc khách sạn Alba và Alba Spa, đến nay, có 22 khách sạn tham gia chương trình kích cầu du lịch năm 2026 gắn với tour liên kết. Các đơn vị đưa ra những gói lưu trú với mức giảm giá trung bình từ 10 - 30%, góp phần tăng sức hấp dẫn cho chuyến đi.

Sự tham gia của các khách sạn mở thêm lựa chọn cho du khách, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp lữ hành xây dựng chương trình với chi phí phù hợp. Khi chỗ nghỉ, phương tiện và điểm tham quan được kết nối thuận tiện, khách có thể sắp xếp thêm thời gian trải nghiệm.

Ông Lê Đình Huy, Phó Chủ tịch Hội Du lịch Cộng đồng thành phố, Quản lý Đại lý Công ty Cổ phần Thương mại Vận chuyển Du lịch Lăng Cô cho biết, thông qua vai trò kết nối của Hiệp hội Du lịch và các hội thành viên, cộng đồng doanh nghiệp đang tham gia chuỗi hoạt động kích cầu. Bên cạnh chính sách hỗ trợ phí tham quan của thành phố, các đơn vị còn xây dựng ưu đãi về giá tour, khách sạn, nhà hàng, mua sắm, vận chuyển và các gói dịch vụ kết hợp.

Hiện nay, các doanh nghiệp đang đưa thông tin sản phẩm lên trang đặt phòng, website và mạng xã hội để khách có thể tìm hiểu, hình dung lịch trình và đặt dịch vụ. Cùng với mức giá hấp dẫn, chất lượng phục vụ và việc thực hiện đúng cam kết cũng góp phần tạo niềm tin cho du khách.