Tài xế xe đầu kéo tử vong sau vụ tai nạn trên đèo Kim Quy

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an TP. Huế

Khoảng rạng sáng cùng ngày, ông P.V.C. (sinh năm 1988, trú tại tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 74H-004.xx kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 37RM-008.xx chở tinh bột sắn, lưu thông theo hướng A Lưới - Bình Điền.

Khi đến Km 47+900 trên tuyến Quốc lộ 49, trong lúc xuống dốc đèo Kim Quy, xe đầu kéo lao sang bên trái và tông vào thanh hộ lan bên đường. Vụ tai nạn khiến ông P.V.C. tử vong, mắc kẹt trong cabin và xe đầu kéo bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế và Công an xã Bình Điền cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường điều tiết giao thông, phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP. Huế cũng huy động phương tiện, lực lượng đến hiện trường tham gia cứu nạn, cứu hộ. Do nạn nhân mắc kẹt trong cabin, lực lượng chức năng phải phá cabin xe để đưa thi thể tài xế ra ngoài và bàn giao cho cơ quan chức năng.