Nhiều phương tiện xe tải ùn ứ trên Quốc lộ 49

Hai phương tiện xe tải "mắc kẹt" trên Quốc lộ 49 đoạn qua xã A Lưới 5.

Theo ghi nhận của PV, tuyến Quốc lộ 49 đoạn từ các xã A Lưới về trung tâm TP. Huế, xảy ra tình trạng tắc kéo dài. Nguyên nhân là nhiều xe đầu kéo chở than chen chúc, dừng đỗ ven đường trong khi mặt đường hẹp, các phương tiện xe khách và xe cá nhân di chuyển ngược chiều.

Đặc biệt, tại đoạn qua xã A Lưới 5, một xe đầu kéo chết máy bên vệ đường theo hướng A Lưới về trung tâm TP. Huế khiến giao thông ùn tắc nhiều km. Do mặt đường đường hẹp, các phương tiện cùng chiều không thể đi qua. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt, phân luồng, và tổ chức lưu thông một chiều để giải tỏa điểm ùn tắc.

Liên quan đến hạ tầng tuyến đường, Sở Xây dựng TP. Huế vừa có báo cáo UBND thành phố về phương án xử lý 71 đoạn đường cong bán kính nhỏ, khuất tầm nhìn trên Quốc lộ 49, từ Km25+100 đến Km77+700 với tổng chiều dài khoảng 6 km. Tổng kinh phí dự kiến cho xử lý các điểm này khoảng 110 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tuyến đường có địa hình đèo dốc hiểm trở, mặt đường hiện trạng chỉ rộng khoảng 5,5m. Việc thi công đồng loạt toàn bộ 71 vị trị tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc nghiêm trọng, thậm chí chia cắt giao thông toàn tuyến trong mùa mưa bão.

Sở Xây dựng đề xuất chia dự án thành 12 đoạn để thi công, ưu tiên xử lý các vị trí xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Các đoạn còn lại sẽ được triển khai cuốn chiếu theo từng năm trong giai đoạn từ 2027 - 2030.