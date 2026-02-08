Sớm nâng cấp, chỉnh trang chợ Phong Mỹ

Ảnh hưởng đời sống dân sinh

Chợ Phong Mỹ được xây dựng từ năm 1998, là nơi giao thương quen thuộc của người dân khu vực phía tây thị xã Phong Điền cũ. Không chỉ phục vụ nhu cầu mua bán hàng ngày, chợ còn là điểm trung chuyển nông sản, thực phẩm giữa các khu dân cư lân cận.

Sau hơn hai thập niên hoạt động, nhiều hạng mục của chợ Phong Mỹ đã xuống cấp. Mái che, khung sắt, nền bê tông và hệ thống thoát nước hư hỏng; các ki-ốt dựng tạm bợ, thiếu đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện, cháy nổ. Vào mùa nắng, chợ chật chội, nóng bức; mùa mưa, nền chợ ẩm thấp, trơn trượt.

Chợ nằm ở khu vực thấp trũng của tổ dân phố (TDP) Đông Thái nên thường xuyên bị ngập khi mưa lớn. Trong các đợt mưa cuối năm 2025, đặc biệt trưa ngày 17/11/2025, nước dâng cao từ 2 - 2,5m khiến hơn 20 quầy hàng bị ngập sâu, hàng hóa hư hỏng nặng.

Chị Trần Thị Hòa, tiểu thương buôn bán tại chợ Phong Mỹ hơn 20 năm cho biết: “Nghe tin mưa lớn là chúng tôi lo lắng vì nước lên rất nhanh, nhiều khi chưa kịp chuyển hàng đã bị ngập. Sau lũ, bùn đất và rác thải đầy chợ nên việc dọn dẹp rất vất vả”.

Không chỉ ảnh hưởng đến tiểu thương, việc ngập lụt còn gây khó khăn cho người dân khi đến mua sắm. Ông Hồ Văn Dần ở TDP Tân Mỹ, gần chợ Phong Mỹ cho biết, mỗi lần mưa lớn chợ lại ngập sâu, việc đi lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đặc biệt đối với người già và trẻ nhỏ.

Tình trạng chợ thường xuyên gián đoạn hoạt động cũng ảnh hưởng đến việc lưu thông hàng hóa, nhất là tiêu thụ nông sản của người dân. Một số hộ kinh doanh nhỏ lẻ phải thu hẹp quy mô hoặc tạm ngưng buôn bán.

Sớm xây dựng chợ mới

Trước thực trạng xuống cấp kéo dài nhiều năm, tại các buổi tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến đề nghị các ban, ngành chức năng xem xét phương án di dời hoặc xây dựng mới chợ Phong Mỹ ở vị trí cao ráo, thuận lợi hơn.

Anh Hồ Văn Chiếu, cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Phong Điền cho biết, chợ Phong Mỹ được xây dựng từ lâu trong điều kiện hạ tầng chưa đồng bộ. Do tác động của biến đổi khí hậu, mưa lớn và lũ lụt diễn biến phức tạp hơn nên vị trí thấp trũng của chợ bộc lộ nhiều bất cập. Hằng năm, chính quyền địa phương phải huy động lực lượng hỗ trợ tiểu thương di dời hàng hóa và khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Nguyện vọng chung của người dân là sớm xây dựng một khu chợ mới khang trang, sạch sẽ, được quy hoạch đồng bộ với các khu vực buôn bán riêng như thực phẩm tươi sống, hàng khô, quần áo, nông sản; đồng thời bảo đảm hệ thống điện an toàn, phòng cháy, chữa cháy đạt chuẩn.

Chị Trần Thị Hiển, hộ kinh doanh rau quả tại chợ bày tỏ: “Chúng tôi rất mong có chợ mới thoáng rộng, khang trang để yên tâm buôn bán, góp phần phát triển kinh tế ở địa phương”.

Ông Hồ Đôn, Chủ tịch UBND phường Phong Điền cho biết, trước thực trạng chợ Phong Mỹ xuống cấp và thường xuyên bị ngập lụt, chính quyền địa phương đã nhiều lần khảo sát, đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án chỉnh trang, nâng cấp chợ nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động kinh doanh của bà con tiểu thương. Trên cơ sở đó, phường đã kiến nghị thành phố quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí khoảng 7,5 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ.

Theo ông Hồ Đôn, đề xuất của phường đã được UBND thành phố thống nhất chủ trương, giao Sở Tài chính tham mưu nguồn kinh phí từ chương trình hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ của Trung ương năm 2025. Dự kiến, chợ Phong Mỹ sẽ triển khai nâng cấp, xây mới trong năm 2026. Song, trước khi triển khai, địa phương sẽ tổ chức lấy ý kiến tiểu thương về quy mô, vị trí, kiến trúc và phương án bố trí các khu vực kinh doanh nhằm bảo đảm phù hợp với thực tế, thuận tiện buôn bán cho bà con tiểu thương và an toàn trong mùa mưa lũ.