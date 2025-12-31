Nhiều sai phạm tại Dự án bãi rác Hương Bình

Quá trình thi công kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng mà còn tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng, thất thoát thiết bị tại bãi rác Hương Bình

Nhiều sai phạm

DA bãi rác Hương Bình được triển khai từ năm 2018 trên diện tích 20ha với tổng mức đầu tư cả 2 giai đoạn gần 86 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố làm chủ đầu tư.

Mục tiêu đầu tư của DA là giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt trên địa bàn Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà (cũ), nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường bền vững, với công suất xử lý giai đoạn 1 là 150 tấn/ngày. Tuy nhiên, sau thời gian dài thi công, nhiều hạng mục công trình vẫn chưa hoàn thành.

Mới đây, Thanh tra TP. Huế đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố. Theo đó, Thanh tra thành phố đã phát hiện nhiều sai sót, tồn tại trong quá trình thi công, nghiệm thu và thanh toán của DA bãi rác Hương Bình.

Cụ thể, tại gói thầu số 8 thuộc DA, thanh tra phát hiện nhiều hạng mục như khe co, khe giãn, khe dọc của một số tuyến đường bê tông chưa đủ điều kiện nghiệm thu theo quy định. Một số vị trí chưa được chèn bitum nhựa đường theo thiết kế nhưng vẫn được Ban QLDA nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành. Cũng tại gói thầu này, có một số vị trí của hạng mục công việc bê tông gia cố mái taluy tuyến số 2, 3 bị hư hỏng do ảnh hưởng của mưa bão các năm trước và 2 hạng mục công việc này chưa nghiệm thu hoàn thành.

Tại gói thầu số 19, chủ đầu tư đã thực hiện nghiệm thu, thanh toán hạng mục phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và thiết bị PCCC (bao gồm 3 thiết bị) với tổng giá trị 323 triệu đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, các thiết bị này hoàn toàn không có tại công trình. Theo giải trình của Ban QLDA, nguyên do sau khi lắp đặt thiết bị để nghiệm thu thanh toán, đơn vị thi công lo sợ bị mất cắp nên đã mang về cất giữ tại kho của đơn vị. Việc này Ban QLDA và nhà thầu thi công có lập biên bản cam kết, lưu giữ thiết bị.

Qua công tác thanh, kiểm tra còn phát hiện tại gói thầu số 8, số 19 thuộc DA này, một số vị trí của các hạng mục công việc được thi công chưa đảm bảo kích thước của lớp kết cấu theo bản vẽ thiết kế được duyệt và hồ sơ nghiệm thu, thanh toán dẫn đến khối lượng thực tế thi công giảm so với khối lượng nghiệm thu, thanh toán tương ứng với giá trị sau thuế GTGT hơn 221,8 triệu đồng.

Khó đáp ứng công suất

Ngoài ra, Thanh tra TP. Huế cũng đánh giá việc thi công DA kéo dài nhiều năm không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng công trình, mà còn tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng, thất thoát thiết bị do chưa xác định được thời điểm vận hành công trình chính thức. Theo đó, DA được UBND tỉnh (nay là UBND TP. Huế) phê duyệt tại Quyết định số 2564/QĐ-UBND ngày 30/10/2017, có thời gian thực hiện từ năm 2018 đến năm 2020. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, UBND thành phố đã 5 lần ban hành quyết định điều chỉnh DA. Đến thời điểm thanh tra, mặc dù thời gian thi công các gói thầu đã hết, song tiến độ thi công vẫn kéo dài, chưa hoàn thành. Điều này làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình và do chưa xác định được thời điểm có rác để vận hành nên việc lắp đặt thiết bị sẽ dễ hư hỏng do thời tiết, mất cắp...

Bên cạnh đó, việc đưa DA vào vận hành, khai thác sau khi thi công hoàn thành còn gặp một số bất cập, khó khăn nhất định. Cụ thể, hiện nay, rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố hầu hết tập trung về Nhà máy điện rác Phú Sơn để xử lý. Do đó, khối lượng rác còn lại có thể được vận chuyển đến xử lý tại bãi rác Hương Bình chủ yếu tập trung ở địa bàn các phường Phong Điền, Phong Thái, Phong Thu, Phong Dinh. Tuy nhiên, địa bàn này có lượng rác thải phát sinh nhỏ, khoảng 40 tấn/ngày đêm và đang được chôn lấp tại bãi rác Phong Thu nên khó đáp ứng công suất của DA bãi rác Hương Bình được thiết kế xử lý 150 tấn/ngày.

Như Huế ngày nay số 305, ra ngày 27/12/2025 đã thông tin trong bài viết: “Dang dở công trình xử lý rác vùng trọng điểm”, sau 7 năm triển khai, DA bãi rác Hương Bình vẫn dang dở, hoang hóa nhiều hạng mục, gây nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng công trình và lãng phí đầu tư.