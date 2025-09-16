Bãi tập kết rác xây dựng tại kênh đào Nam sông Hương: Đề xuất di dời ra khỏi khu dân cư

Khu vực tập kết rác thải xây dựng tại kênh Nam sông Hương

Nỗi khổ của người dân

Theo phản ánh của người dân ở xóm dọc kênh Nam sông Hương, đoạn kênh chảy qua khu vực này từng có bãi cỏ, hàng tre tạo cảnh quan sạch đẹp. Từ năm 2018, khu vực này được san lấp để thực hiện dự án. Từ năm 2024 đến nay, nhiều xe tải liên tục chở đất đá, xà bần đến đổ xuống, biến đoạn kênh dài khoảng 300m thành bãi tập kết nhếch nhác.

“Ban đầu, họ chỉ san lấp phía dưới, nhưng thời gian gần đây, lượng đổ thải ngày càng nhiều. Không chỉ bùn, đất, xà bần, còn có cả rác xây dựng, ván gỗ mục, rễ cây… chất thành từng đống cao hơn cả nhà dân”, ông Đinh Viết Dũng, người dân sống ở khu vực này phản ánh.

Không khí ô nhiễm, bụi bặm khiến người dân khốn khổ. “Trời mưa còn đỡ, chứ khi trời nắng vừa bốc mùi hôi vừa bụi bặm, nhà tôi phải đóng cửa cả ngày. Trước nhà, tôi có trồng vả, mít, tre dọc bờ kênh, giờ bị lấp hết”, bà Hồ Thị Gái than phiền.

Người dân nhiều lần phản ánh vấn đề này trong các buổi họp tổ dân phố, đồng thời gửi đơn kiến nghị lên chính quyền địa phương từ năm 2020. Trong đơn, người dân đề nghị hỗ trợ làm cống thoát nước cạnh đường bê tông dọc kênh Nam sông Hương để bà con trong xóm có chỗ thải nước thải sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh, vì tất cả các hộ dân đều xả nước thải sinh hoạt xuống kênh. “Khi đó, chính quyền phường An Tây đã đến khảo sát nhưng cũng không có giải pháp gì”, ông Dũng nói.

Ông Dũng cho biết, người dân không biết vì sao lại đổ đất, xà bần ở đây. Chỉ nghe nói, đây là dự án làm công viên. Công trình có treo bảng Công ty TNHH MTV Long Tường, có lán trại nhưng chúng tôi tìm đến thì không thấy ai.

Theo ý kiến của người dân ở khu vực này, họ không phản đối việc thực hiện dự án (DA) nhưng cần thông tin rõ ràng, đảm bảo việc thực hiện DA không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đồng thời, lắp đặt hệ thống thoát nước thải sinh hoạt cho các hộ dân.

Bãi tập kết rác sẽ được di dời

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, đây là bãi tập kết rác thải xây dựng tại kênh đào Nam sông Hương. Tháng 8/2017, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND TP. Huế trước đây đã đầu tư xây dựng bãi tập kết rác thải xây dựng tại kênh đào Nam sông Hương và giao Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) quản lý, vận hành.

Ngày 6/11/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 8346/UBND-XD đồng ý chủ trương giao Công ty TNHH MTV Long Tường quản lý, vận hành bãi tập kết rác thải xây dựng tại kênh Nam sông Hương; sử dụng làm bãi tập kết, phân loại, tận dụng rác thải xây dựng để sản xuất vật liệu xây dựng, theo nguyên tắc không thu phí đổ thải. Từ tháng 11/2019, bãi tập kết rác thải xây dựng này được HEPCO bàn giao cho Công ty Long Tường quản lý, vận hành.

Ông Dương Duy Long, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Long Tường thông tin, đây là bãi tập kết rác xây dựng duy nhất trên địa bàn thành phố. Người dân tự chở rác thải xây dựng đến đổ ở đây mà không phải đóng phí. Công ty Long Tường thu gom rác từ các công trình xây dựng về đây; sau đó, phân loại để tận dụng.

Theo ông Long, do đây là bãi tập kết rác nên dù cố gắng làm gọn gàng nhưng khu vực này trông vẫn nhếch nhác. Ông Long lý giải: “Quá trình quản lý, vận hành, chúng tôi cố gắng hết mức để tránh ảnh hưởng đến người dân. Ở đây chỉ tập kết rác thải xây dựng, không có rác thải sinh hoạt để tránh bốc mùi, ô nhiễm môi trường. Chúng tôi thường san vào buổi chiều để tránh bụi bặm, không gây ồn ào. Mấy hôm trước do trời mưa, đường lún nên việc đổ hạ giải chất đống hơi cao. Sau đó, chúng tôi đã dọn dẹp, san gạt ra. Chúng tôi cũng đang làm mương nước chảy”.

Nhận thấy việc vận hành bãi tập kết rác gần khu dân cư không thể không ảnh hưởng đến đời sống người dân, Công ty THHH MTV Long Tường đã đề xuất xin di chuyển bãi tập kết rác thải đến khu vực khác. Ông Long cho biết: “Trước dây, khu vực này chỉ có vài hộ dân sinh sống nhưng giờ đã tăng lên 50 hộ, bãi tập kết nằm ở đây không còn phù hợp; dù làm rất kỹ thì vẫn nhếch nhác. Chúng tôi cũng nhận thấy điều này nên đã đề xuất Sở Nông nghiệp & Môi trường xin chủ trương của UBND thành phố cho phép di dời bãi tập kết rác thải xây dựng đến địa điểm khác. Chúng tôi mong có chủ trương thống nhất của UBND TP. Huế để sớm được di chuyển đến 2 địa điểm mới ở xa khu dân cư, phục vụ người dân tập kết rác thải xây dựng”.

Trao đổi về vấn đề này, bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu thông tin thêm: Sau ngày 1/7 đến nay, UBND phường chưa nhận được phản ánh trực tiếp nào từ người dân về thực trạng trên. Tuy nhiên, khi phường đi khảo sát các trục đường, thấy Công ty Long Tường đổ giải hạ cao so với quy định. Do đó, UBND phường đã làm việc, đề nghị công ty kiểm tra lại quá trình đổ xà bần, hạ thấp độ cao. Bà Thanh nhấn mạnh: “Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân qua Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế, UBND phường sẽ tiếp tục làm việc với Công ty Long Tường để làm rõ những vấn đề người dân phản ánh. Đồng thời, đề nghị doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo vệ sinh môi trường và không ảnh hưởng đến đời sống của người dân”.