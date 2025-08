Ăn ở không yên vì mùi hôi từ trang trại chăn nuôi lợn

HNN - Ở tổ dân phố (TDP) Đông An, phường Phong Thái (trước đây thuộc phường Phong An, TX. Phong Điền) có trang trại chăn nuôi lợn khá lớn do Công ty CP 1-5 quản lý. Khoảng một năm nay, khi chuyển giao cho một đơn vị mới, người dân trong vùng rơi vào tình trạng ăn ở không yên vì mùi hôi nồng nặc phát ra từ trang trại này.