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Đề xuất đầu tư hệ thống xử lý nước thải hơn 24 tỷ đồng tại Cụm Công nghiệp Thủy Phương

HNN.VN - Ngày 11/9, ông Trần Duy Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Thủy cho biết, địa phương vừa đề xuất UBND TP. Huế đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung tại Cụm Công nghiệp (CCN) Thủy Phương, nhằm kiểm soát nguồn thải và hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường.

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Nhiều doanh nghiệp tại Cụm Công nghiệp Thủy Phương hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu tự đầu tư hệ thống và thu gom nước thải.

CCN Thủy Phương được thành lập năm 2017, diện tích hơn 74ha, hiện đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 65%, thu hút 39 doanh nghiệp (DN), trong đó 36 DN đang hoạt động. Tuy nhiên, CCN chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; các DN chủ yếu tự đầu tư công trình xử lý nước thải.

Thời gian gần đây, hoạt động sản xuất của một số DN, nhất là các DN sản xuất giấy, phát sinh ô nhiễm môi trường đến mức báo động, ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực. Trước thực tế này, UBND phường Thanh Thủy đã khảo sát và đề xuất đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại CCN.

Theo đề xuất, hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung có diện tích khoảng 4.700m², công suất khoảng 750m³/ngày đêm; đồng thời đầu tư bổ sung hạ tầng phòng cháy, chữa cháy. Tổng kinh phí dự kiến hai hạng mục này hơn 24,2 tỷ đồng.

Theo ông Trần Duy Đức, đề xuất đang được các cơ quan chức năng xem xét, tham mưu chủ trương đầu tư. UBND phường Thanh Thủy mong muốn việc sớm hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung sẽ góp phần kiểm soát nguồn thải đồng bộ, giảm nguy cơ ô nhiễm; đồng thời hoàn thiện hạ tầng, tạo điều kiện để CCN Thủy Phương phát triển ổn định, bền vững.

Minh Văn
 Từ khóa:
thuỷ phươngcụm công nghiệpnước thảimôi trườngxử lýô nhiễm
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