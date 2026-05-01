Mỹ tăng thuế quan đối với ô-tô nhập khẩu từ EU

ClockThứ Bảy, 02/05/2026 08:04
Ngày 1/5 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ tăng thuế quan đối với các loại ô-tô và xe tải từ Liên minh châu Âu (EU) lên mức 25% vào tuần tới, với cáo buộc rằng khối này đang không tuân thủ thỏa thuận thương mại song phương với Washington.

Người dân tham quan khu vực triển lãm của BMW tại không gian mở của Triển lãm IAA Mobility 2025 ở Munich, Đức, ngày 11/9/2025. (Ảnh: Xinhua) 

Tổng thống Trump cũng nhắc lại rằng các quốc gia sản xuất ô-tô tại Mỹ sẽ không phải chịu thuế quan.

Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi ông Trump tiếp tục chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cho rằng nhà lãnh đạo này nên tập trung vào việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine thay vì can thiệp vào tình hình Iran. 

Đức có thể sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mức thuế cao đối với ô-tô và phụ tùng, do đóng góp lớn vào lượng ô-tô xuất khẩu của EU. Theo thỏa thuận thương mại vào năm 2025, chính quyền Mỹ đã giảm thuế đối với ô-tô của EU xuống còn 15%. Trước đó, ô-tô từ EU từng phải chịu tổng mức thuế lên tới 27,5%.

Theo nhandan.vn
