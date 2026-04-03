Lắp đặt biển báo cấm ô tô, xe máy lưu thông trên tuyến đường đi bộ dọc sông Như Ý

Đơn vị chức năng đã lắp đặt biển báo cấm ô tô, xe máy lưu thông vào tuyến đường đi bộ dọc sông Như Ý

Trước đó, Báo Huế ngày nay có bài viết: “Đường đi bộ “biến” thành đường dành cho ô tô, xe máy”, phản ánh tình trạng ô tô, xe máy đi vào tuyến đường dành cho người đi bộ dọc sông Như Ý, gây cản trở và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân khi tham gia hoạt động đi bộ, tập thể dục.

Mặc dù đã có biển báo cấm, nhưng qua quan sát trong sáng 22/4, chúng tôi vẫn ghi nhận tình trạng một số người điều khiển xe máy đi vào tuyến đường này. Mong rằng, bên cạnh công tác tuyên truyền, các đơn vị chức năng cần tăng cường kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính nhằm tạo thói quen chấp hành, đồng thời nâng cao tính răn đe đối với người tham gia giao thông.

Tuyến đường đi bộ dọc sông Như Ý có tổng vốn đầu tư hơn 267 tỷ đồng, với chiều dài khoảng 1,6km, rộng 6m; điểm đầu từ Đập Đá (giáp sông Hương) và điểm cuối tại cầu Vân Dương, đi qua các phường Thuận Hóa và Vỹ Dạ. Công trình khởi công vào tháng 7/2023, thuộc Dự án Cải thiện môi trường nước TP. Huế.

Không chỉ tạo cảnh quan hai bờ sông, tuyến đường còn được thiết kế dành riêng cho người đi bộ, tập thể dục, đạp xe, góp phần nâng cao chất lượng không gian công cộng và hướng đến phát triển đô thị bền vững.