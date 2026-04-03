  • Huế ngày nay Online
Thứ Tư, 22/04/2026

Lắp đặt biển báo cấm ô tô, xe máy lưu thông trên tuyến đường đi bộ dọc sông Như Ý

HNN.VN - Sáng 22/4, qua ghi nhận từ thực tế trên tuyến đường đi bộ dọc sông Như Ý (đoạn từ Đập Đá đến cầu Vỹ Dạ), đơn vị và ngành chức năng đã lắp đặt biển báo cấm ô tô, xe máy lưu thông vào tuyến.

Đường đi bộ “biến” thành đường dành cho ô tô, xe máy“Vành đai xanh” từ những tuyến đường đi bộ ven sông HuếĐẩy nhanh tiến độ đường đi bộ ven sông Như ÝKết nối thông suốt các tuyến đường đi bộ dọc bờ sông

Trước đó, Báo Huế ngày nay có bài viết: “Đường đi bộ “biến” thành đường dành cho ô tô, xe máy”, phản ánh tình trạng ô tô, xe máy đi vào tuyến đường dành cho người đi bộ dọc sông Như Ý, gây cản trở và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân khi tham gia hoạt động đi bộ, tập thể dục.

Mặc dù đã có biển báo cấm, nhưng qua quan sát trong sáng 22/4, chúng tôi vẫn ghi nhận tình trạng một số người điều khiển xe máy đi vào tuyến đường này. Mong rằng, bên cạnh công tác tuyên truyền, các đơn vị chức năng cần tăng cường kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính nhằm tạo thói quen chấp hành, đồng thời nâng cao tính răn đe đối với người tham gia giao thông.

Tuyến đường đi bộ dọc sông Như Ý có tổng vốn đầu tư hơn 267 tỷ đồng, với chiều dài khoảng 1,6km, rộng 6m; điểm đầu từ Đập Đá (giáp sông Hương) và điểm cuối tại cầu Vân Dương, đi qua các phường Thuận Hóa và Vỹ Dạ. Công trình khởi công vào tháng 7/2023, thuộc Dự án Cải thiện môi trường nước TP. Huế.

Không chỉ tạo cảnh quan hai bờ sông, tuyến đường còn được thiết kế dành riêng cho người đi bộ, tập thể dục, đạp xe, góp phần nâng cao chất lượng không gian công cộng và hướng đến phát triển đô thị bền vững.

Tin, ảnh: PHONG ANH
 Từ khóa:
Lắp biển báocấm ô tôxe máytuyến đi bộ sông Như Ý.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đường đi bộ "biến" thành đường dành cho ô tô, xe máy

Tuyến đường đi bộ ven sông Như Ý (đoạn từ Đập Đá đến cầu Vỹ Dạ) được đầu tư xây dựng với kỳ vọng trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị và khuyến khích lối sống xanh cho người dân TP. Huế. Tuy nhiên, tuyến đường này đang bị “biến” thành lối đi của ô tô, xe máy và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Hồi sinh” thiết bị điện, xe máy sau mưa lũ

Sau ba đợt mưa lũ liên tiếp, hàng nghìn hộ dân ở Huế bị thiệt hại nặng. Khi nước vừa rút, sân Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế trở thành điểm sửa chữa miễn phí, nơi thầy và trò cùng nhau “hồi sinh” hàng trăm thiết bị điện, điện lạnh, điện tử ngập trong nước lũ

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top