“Vành đai xanh” từ những tuyến đường đi bộ ven sông Huế

Cảnh quan trên tuyến đường đi bộ bên sông Như Ý đang dần hoàn thiện

Lối đi mới bên dòng sông cũ

Con đường uốn lượn bên dòng Như Ý bắt đầu từ Đập Đá và kết thúc ở cầu Vân Dương, băng qua hai phường Thuận Hóa và Vỹ Dạ. Với mặt cắt rộng 6m, tổng vốn đầu tư hơn 267 tỷ đồng, tuyến đường được xem là một trong những công trình điểm nhấn trong định hướng hình thành mạng lưới “vành đai xanh” của thành phố. Sau thời gian dài chờ đợi, kè và đường đi bộ ven sông Như Ý đã khoác lên mình diện mạo mới.

Trước đây, nhiều hộ dân nơi đây sống trong những con kiệt nhỏ, quay lưng ra sông. Nay, nhờ tuyến đường mới, không ít ngôi nhà đã có mặt tiền hướng thủy. Nhiều gia đình nhanh nhạy mở quán cà phê, homestay nhỏ xinh ven sông, đón khách du lịch và người dân tìm đến hóng mát, ngắm cảnh mỗi chiều.

Điểm thú vị trên tuyến là hệ thống bến nước được bố trí xen kẽ. Mỗi bến đều được lát đá granite, có 2 bậc thang dẫn xuống sát mép nước, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dòng sông gần hơn. Dọc tuyến, hàng cây cọ dầu và phượng đỏ đã được trồng xen kẽ, tạo mảng xanh tươi mát, trong khi các cây lâu năm sát nhà dân vẫn được giữ nguyên để bảo tồn vẻ tự nhiên vốn có.

Đặc biệt, tuyến đường đi bộ ven sông Như Ý còn được thiết kế kết nối trực tiếp với tuyến dạo bộ bờ nam sông Hương tại khu vực Đập Đá, hình thành trục cảnh quan liên hoàn.

Anh Lê Công, người dân phường Thuận Hóa chia sẻ: “Trước đây, nhà tôi nằm sâu trong hẻm nhỏ, nhìn ra bờ sông toàn cỏ dại. Giờ thì khác hẳn, buổi chiều nắng ráo ai cũng ra đi dạo, tập thể dục. Có cảm giác như Huế mình đang sống lại từ những dòng sông”.

Không chỉ sông Như Ý, trước đó, dọc theo hai bờ sông Hương, những tuyến đường đi bộ nối dài như những dải lụa xanh đang dần trở thành dấu ấn quen thuộc của thành phố. Từ công viên Thương Bạc đến Đập Đá, tiếp nối sang sông Như Ý, An Cựu… mỗi con đường nhỏ ven sông không chỉ mở ra không gian thư giãn cho người dân, mà còn góp thêm một mảnh ghép vào “vành đai xanh” lan tỏa quanh trung tâm thành phố.

Những ngày thời tiết tạnh ráo, sáng sớm hay khi chiều buông, dễ dàng bắt gặp những bước chân thong thả trên lối lát đá chạy dọc triền sông. Có người đạp xe, có cụ già tập dưỡng sinh, có đôi bạn trẻ ngồi bên lan can trò chuyện, ngắm thuyền trôi giữa dòng nước lấp loáng nắng. Nhịp sống của một Huế thật bình yên, hiền hòa.

Trả lại không gian xanh cho các dòng sông

Huế vốn được thiên nhiên ưu ái những dòng chảy len lỏi khắp phố phường. Giờ đây, cùng với các tuyến đường đi bộ ven sông, thành phố đang trả lại cho sông không gian xứng đáng của nó.

Những năm gần đây, chính quyền thành phố dành nhiều tâm huyết cho việc chỉnh trang không gian ven sông. Con đường đi bộ ven sông Hương - công trình từng được đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ từ Hàn Quốc giờ đã trở thành biểu tượng của “Huế mới”. Không gian ấy giờ cũng là điểm hẹn của những hoạt động cộng đồng. Từ “Ngày Chủ nhật xanh”, đến các lễ hội ánh sáng, âm nhạc đường phố, đặc biệt là các hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế… tất cả đều tìm về bên bờ sông. Những hoạt động ấy đã giúp không gian ven sông không chỉ đẹp ở hình thức, mà còn đầy sức sống trong tinh thần, nơi người dân thật sự “sống cùng” dòng sông của mình.

KTS. Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam từng nói trong các buổi góp ý về quy hoạch cho thành phố, Huế không cần thật nhiều nhà cao tầng, mà cần những khoảng thở, nơi con người có thể sống chậm, trò chuyện, hít thở và ngắm sông.

Nếu nhìn Huế từ trên cao, sẽ thấy các tuyến đi bộ, công viên, dải cây xanh và hồ nước dần khép lại thành một “vòng tay xanh” bao quanh trung tâm thành phố.

Theo UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh, trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2045, thành phố xác định rõ hướng đi: Phát triển theo mô hình “đô thị di sản - sinh thái - cảnh quan”. Không gian xanh và mặt nước sẽ chiếm hơn 70% diện tích tự nhiên; diện tích cây xanh bình quân đầu người dự kiến đạt 12 - 15m². Những tuyến đi bộ ven sông chính là những mắt xích đầu tiên hiện thực hóa tầm nhìn đó, gắn kết giữa bảo tồn và phát triển, giữa quá khứ và tương lai.