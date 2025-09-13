  • Huế ngày nay Online
Tiếp cận thông tin cảnh báo mưa, lũ tại TP. Huế

HNN.VN - Chiều 24/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường - Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế đã hoàn chỉnh tờ rơi tiếp cận thông tin cảnh báo mưa lũ để người dân trên địa bàn toàn thành phố dễ hình dung và tiếp cận những nội dung có liên quan đến diễn biến của mưa lũ, từ đó có phương án ứng phó hiệu quả.

Nội dung tờ rơi tiếp cận thông tin cảnh báo mưa, lũ  

Nội dung tờ rơi đề cập đến lượng mưa, mực nước sông; việc cần làm khi có mưa to đối với người dân nội đô, người dân sống ở khu vực ven sông, vùng thấp trũng, miền núi; cách thức xem mực nước ngập theo thời gian; bản đồ đỗ xe an toàn khi ngập; loa cảnh bão lũ công suất lớn; những việc cần làm trước, trong và sau khi có lũ, bão; cách tải ứng dụng Hue-S; thông tin liên hệ trong trường hợp khẩn cấp.

Tờ rơi còn có mã QR để người dân tải nội dung khi cần thiết, nhằm ứng phó hiệu quả với mưa lũ hiện nay. “Tờ rơi về tiếp cận thông tin cảnh báo mưa, lũ tại TP. Huế năm 2025 là tài liệu góp phần tăng cường khả năng tiếp cận, hiểu và sử dụng hiệu quả thông tin cảnh báo bão, mưa lũ của người dân để mọi người đều có thể nhận tin sớm, phản ứng đúng và hành động an toàn”, ông Đặng Văn Hòa, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế khẳng định.

PHONG ANH
