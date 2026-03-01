Phong Quảng vào mùa du lịch biển

Biển Phong Quảng ngày càng hút khách. Ảnh: TTDVSNC Phong Quảng

Lợi thế từ biển và đầm phá

Nằm ở phía đông bắc vùng đô thị TP. Huế mở rộng, phường Phong Quảng sở hữu vị thế địa lý thuận lợi để phát triển du lịch, dịch vụ. “Phía đông là biển có những bãi cát trắng mịn; phía tây là hệ đầm phá Tam Giang nước lợ lớn nhất Đông Nam Á. Đây chính là những lợi thế để phát triển du lịch biển, đầm phá của địa phương”, ông Hoàng Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Quảng chia sẻ.

Nhiều người cho rằng, Phong Quảng là “mỏ vàng” về du lịch, dịch vụ, nhưng chưa được khai thác hết. Sự kết hợp giữa biển bãi ngang và phá Tam Giang mang lại cho địa phương những trải nghiệm hiếm có. Theo kinh nghiệm của các cư dân địa phương, thời điểm lý tưởng để phát triển du lịch, dịch vụ ở Phong Quảng là từ tháng 4 đến tháng 9 hằng năm, khi mặt biển phẳng lặng, nắng đẹp và mặt phá êm đềm.

“Địa phương sở hữu nhiều bãi tắm đẹp như: Hải Nhuận, Hải Phú, Tân Mỹ, Cương Giáng, Tân Thành, An Lộc… với độ sâu vừa phải, nước trong xanh, bãi cát trắng trải dài, vẫn giữ được nét hoang sơ, yên bình, rất phù hợp cho các hoạt động cắm trại, nghỉ dưỡng và đón bình minh”, ông Phan Chư, một người dân phường Phong Quảng tự hào.

Cùng với bờ biển cát trắng trải dài, không gian phá Tam Giang êm đềm cũng là lợi thế để địa phương “kích cầu” du lịch, dịch vụ thông qua các hoạt động tham quan hệ thống nò sáo, trải nghiệm thu hoạch thủy sản, ngắm hoàng hôn trên phá hoặc ghé thăm các làng chài truyền thống.

Không ít du khách khi đến với Phong Quảng đều khẳng định, ẩm thực nơi đây là sự giao thoa giữa hải sản biển và đặc sản đầm phá. Tôm đất, cá kình, mực bãi ngang… cùng các sản phẩm làng nghề làm mắm truyền thống đã thu hút và làm họ thích thú. Hệ thống homestay ven biển, các điểm du lịch cộng đồng luôn được cải tạo, nâng cấp; nhiều khu cắm trại tại các bãi biển Phong Quảng tạo không gian du lịch, dịch vụ thu hút đối tượng khách trẻ.

Đa dạng hoạt động để thu hút

Ông Hoàng Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Quảng thông tin: “Năm nay, phường tổ chức mùa du lịch biển từ tháng 4 đến tháng 9 với nhiều hoạt động phong phú. Từ ngày 24 đến 26/4 diễn ra chuỗi chương trình như đua ghe trên biển, trưng bày gian hàng truyền thống, các hoạt động vui chơi giải trí và đặc biệt là lễ khai mạc mùa du lịch biển với chủ đề "Phong Quảng - Khát vọng biển xanh". Đây được kỳ vọng là điểm nhấn thu hút du khách ngay từ đầu mùa hè năm 2026 của Phong Quảng”.

Nhiều giải pháp “kích cầu” được đặt ra, Phong Quảng xác định việc khai thác hiệu quả tiềm năng biển gắn với phát triển du lịch, dịch vụ bền vững là mục tiêu lâu dài. Bên cạnh hình thành các bãi tắm cộng đồng gắn với đầu tư hạ tầng đồng bộ, địa phương cũng chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với biển và đầm phá.

Việc hình thành không gian ẩm thực hải sản, chợ đêm ven biển, kết hợp các hoạt động văn hóa dân gian sẽ góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Đồng thời, việc tăng cường quảng bá, liên kết tour, tuyến với các điểm đến lân cận và chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái sẽ tạo nền tảng để du lịch biển, đầm phá Phong Quảng phát triển bền vững.

“Điều quan trọng là phải tạo nên sự khác biệt. Muốn vậy, cần bắt đầu từ việc xây dựng các sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng, gắn với trải nghiệm đời sống ngư dân. Tham quan đầm phá, đánh bắt thủy sản, chèo SUP, câu cá giải trí hay khám phá hoàng hôn trên mặt nước đều là những hoạt động cần được triển khai. Phát triển du lịch cộng đồng là hướng đi phù hợp, người dân vừa tham gia cung cấp dịch vụ lưu trú, ẩm thực, vừa hướng dẫn trải nghiệm nghề truyền thống. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời giữ gìn nét văn hóa địa phương”, ông Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy phường Phong Quảng kỳ vọng.