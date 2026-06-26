Khám sức khỏe định kỳ: Đừng chờ có bệnh

Kiểm tra sức khỏe cho người bệnh tại TTYT Phú Lộc. Ảnh: Thanh Hương

Những lời cảnh báo đến muộn

Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài năng động và lịch làm việc dày đặc của chị Nguyễn Thị Mỹ Anh (phường Vỹ Dạ), ít ai nghĩ chị từng phải nhập viện điều trị một khối u ở thận. Ngoài 30 tuổi, chị vẫn duy trì thói quen chạy bộ, bơi lội đều đặn để giữ gìn sức khỏe. Chính vì thế, khi biết mình mắc bệnh, chị không khỏi bất ngờ.

Chị kể: Thỉnh thoảng tôi cũng bị đau nhức người, mệt mỏi hoặc cảm cúm nhưng nghĩ là do công việc áp lực nên không để ý. Chỉ đến khi những cơn đau âm ỉ vùng hông lưng xuất hiện ngày càng thường xuyên, kèm cảm giác buồn nôn kéo dài, chị mới quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy một khối u cơ mỡ mạch thận trái đã phát triển lớn và cần được can thiệp điều trị.

Trong những cuộc trò chuyện với người trẻ, tôi nhận ra khá nhiều người cũng tin rằng khi cơ thể vẫn sinh hoạt bình thường, công việc vẫn diễn ra đều đặn thì việc đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe chưa thực sự cần thiết.

Anh Lê Văn Hưng (28 tuổi ở phường Thuận Hóa), nhiều năm liền không đi khám sức khỏe tổng quát vì cho rằng bản thân hoàn toàn khỏe mạnh. Một lần đưa người thân đến bệnh viện, anh tiện đăng ký kiểm tra. Kết quả cho thấy hàng loạt chỉ số bất thường như men gan tăng, huyết áp cao và mỡ máu vượt ngưỡng cho phép. “Tôi thật sự bất ngờ vì trước đó gần như không thấy biểu hiện gì rõ rệt. Nếu không tình cờ đi khám, có lẽ tôi vẫn nghĩ mình bình thường”, anh Hưng chia sẻ.

Không khó để bắt gặp những người trẻ mang tâm lý tương tự. Họ hiểu khám sức khỏe định kỳ là cần thiết nhưng vẫn liên tục trì hoãn. Người bận công việc, người ngại mất thời gian, người lo chi phí. Cũng có người đơn giản là không muốn đối diện với khả năng mình đang mắc bệnh.

Những tín hiệu bất thường của cơ thể thường được lý giải bằng áp lực công việc, thức khuya hoặc căng thẳng trong cuộc sống hằng ngày.

Đừng chờ bệnh tật xuất hiện

Trong khi nhiều người trẻ vẫn xem những cơn đau đầu, mất ngủ hay mệt mỏi kéo dài là chuyện bình thường thì theo các chuyên gia y tế, không ít bệnh lý nguy hiểm lại bắt đầu từ những biểu hiện rất dễ bị bỏ qua.

Hiện nay, các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, rối loạn chuyển hóa hay một số bệnh ung thư đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Điều đáng lo ngại là phần lớn các bệnh này thường diễn tiến âm thầm trong thời gian dài, người bệnh khó nhận biết nếu không được thăm khám định kỳ.

Thực tế tại các cơ sở y tế cho thấy nhiều người chỉ đi khám khi cơ thể đã xuất hiện những dấu hiệu rõ rệt hoặc khi bệnh ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Trong khi đó, nếu được phát hiện sớm, việc điều trị sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn rất nhiều.

Khuyến cáo của ngành y tế, người trưởng thành nên khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm. Tùy theo độ tuổi và tình trạng sức khỏe, việc khám có thể bao gồm đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết, mỡ máu, kiểm tra chức năng gan, thận, siêu âm ổ bụng và các nội dung tầm soát phù hợp.

ThS.BS Nguyễn Hoài Nhân, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Quảng Điền cho biết, nhiều trường hợp tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa hoặc bệnh tim mạch hiện nay được phát hiện thông qua các đợt khám sức khỏe tổng quát hoặc khám định kỳ. Việc phát hiện sớm giúp người bệnh có cơ hội điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng và giảm đáng kể chi phí điều trị về sau.

Thành phố Huế đang xây dựng Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân giai đoạn 2026 - 2030. Theo dự thảo kế hoạch, từ năm 2026, mỗi người dân trên địa bàn sẽ được khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc ít nhất một lần mỗi năm; kết quả khám được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ công tác theo dõi và quản lý sức khỏe lâu dài.

Giữa guồng quay công việc và cuộc sống, sức khỏe thường là điều dễ bị bỏ quên nhất. Việc chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật mà còn là cách mỗi người tự bảo vệ tương lai của chính mình, trước khi cơ thể buộc phải lên tiếng.