Khám sàng lọc bệnh lý tim mạch miễn phí cho 600 người dân

HNN.VN - Ngày 4/10, Hội Tim mạch học thành phố Huế tổ chức chương trình khám bệnh miễn phí tại xã Lộc An cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi.

 Bác sĩ khám bệnh miễn phí cho người dân

Đoàn khám bệnh miễn phí của Hội Tim mạch thành phố Huế đợt này gồm 24 bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng đang công tác tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế và Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế; tình nguyện viên Câu lạc bộ Tim mạch Trường Đại học Y Dược Huế.

Tại chương trình, các bác sĩ trực tiếp khám, cấp thuốc cho đối tượng trên 18 tuổi mắc các bệnh lý về tim mạch, nội khoa. Trường hợp nặng cần cấp cứu hoặc thuộc chuyên khoa khác, người dân được tư vấn và giới thiệu lên tuyến trên.

Đây là hoạt động thường xuyên được Hội Tim mạch học thành phố Huế triển khai, hướng đến các đối tượng sách, người cao tuổi, những người có hoàn cảnh khó khăn.

H. PHÚC
