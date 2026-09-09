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ClockThứ Năm, 10/09/2026 14:58

Triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A liều cao tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số

HNN.VN - Từ ngày 26/8 đến 15/9, ngành y tế thành phố triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A đợt 1 năm 2026 cho trẻ em từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTSMN) nhằm bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ em, góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở khu vực này.

Sở Y tế thành phố Huế phản hồi bài viết “Cần thêm nguồn lực cho y tế vùng Nam Đông”Hiệu quả từ mô hình chăm sóc 1.000 ngày đầu đờiChăm sóc sau sinh - giải pháp quan trọng giảm tử vong cho trẻ

 Trẻ được bổ sung Vitamin A sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tăng trưởng và phát triển toàn diện.

Theo đó, chiến dịch bổ sung Vitamin A cho 5.328 trẻ em từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi .

Bảo đảm chiến dịch được triển khai an toàn, hiệu quả, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) tổ chức giám sát trực tiếp tại các điểm uống Vitamin A trên địa bàn, tập trung vào công tác chuẩn bị kế hoạch, bố trí nhân lực, công tác truyền thông vận động, quản lý đối tượng, quy trình cho trẻ uống Vitamin A, theo dõi sau uống, ghi chép sổ sách và tổng hợp báo cáo theo quy định. 

Bên cạnh việc tổ chức bổ sung Vitamin A trong điều kiện nguồn thuốc còn hạn chế, ngành y tế thành phố cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm đến chế độ dinh dưỡng hằng ngày của trẻ.

Theo hướng dẫn của Viện Dinh dưỡng, trẻ em trong độ tuổi cần được tăng cường sử dụng các thực phẩm giàu Vitamin A như gan động vật, trứng, sữa, cá, tôm, cua và các loại rau, củ, quả có màu vàng, đỏ hoặc xanh đậm như cà rốt, bí đỏ, đu đủ chín, xoài chín, rau ngót, rau dền, rau muống… Việc duy trì bữa ăn đa dạng, cân đối dinh dưỡng là giải pháp bền vững giúp phòng chống thiếu Vitamin A và nâng cao sức khỏe cho trẻ em.

KHÁNH THƯ
 Từ khóa:
y tếvitaminbổ sung
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