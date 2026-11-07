Trao tặng tóc cho bệnh nhân ung thư tại BVTW Huế.

Trao mái tóc, gửi yêu thương

Với nhiều bệnh nhân ung thư, đặc biệt là phụ nữ, rụng tóc sau hóa trị không đơn thuần là sự thay đổi về ngoại hình mà còn có thể gây ra những xáo trộn tâm lý. Mái tóc vốn gắn liền với vẻ đẹp, sự nữ tính và nét riêng của mỗi người, nay dần rụng đi theo từng đợt điều trị. Không ít người cảm thấy mặc cảm, ngại giao tiếp, thu mình trước những ánh nhìn của mọi người.

Phát hiện mắc ung thư phổi từ tháng 10/2025, sau gần một năm điều trị hóa chất, mái tóc đen tuyền, óng mượt của chị L.T.N, trú tại phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đã rụng gần hết. Những thay đổi bất ngờ khiến chị gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống thường nhật. Mỗi khi rời bệnh viện trở về nhà hoặc ra ngoài gặp gỡ mọi người, chị không tránh khỏi cảm giác thiếu tự tin.

Thấu hiểu tâm lý đó, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế đã duy trì các chương trình trao tặng tóc dành cho bệnh nhân ung thư. Những bộ tóc được trao không chỉ giúp người bệnh cải thiện diện mạo mà còn là món quà tinh thần, chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng. Qua đó, bệnh nhân có thêm động lực để tiếp tục hành trình điều trị, cảm nhận được sự đồng hành, sẻ chia trước những biến đổi do bệnh tật gây ra.

“Sau khi được các bác sĩ trao tặng tóc, tôi trở về cuộc sống thường nhật tự tin hơn hẳn, tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục với hành trình điều trị phía trước”, chị N. chia sẻ.

Không riêng chị N., tại Trung tâm Ung bướu, BVTW Huế, nơi có hàng trăm bệnh nhân đến điều trị, hoạt động trao tặng tóc ngày càng có ý nghĩa khi cả người cho và người nhận đều tìm thấy niềm vui, sự đồng cảm và sẻ chia. Bởi bên cạnh việc tuân thủ phác đồ, sự quan tâm, động viên và chăm sóc tinh thần cũng góp phần giúp người bệnh duy trì tâm lý tích cực trong quá trình điều trị.

TS.BS Hồ Văn Linh, Phó Giám đốc BVTW Huế cho biết, từ những phản hồi tích cực của người bệnh đối với các chương trình hỗ trợ, bệnh viện sẽ tiếp tục phát động, tạo điều kiện để các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hơn. Cùng với đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng chuyên môn, bệnh viện hướng đến chăm sóc toàn diện, trong đó chú trọng các chương trình như trao tặng tóc, tái tạo vú và tổ chức các lớp yoga dành cho bệnh nhân ung thư.

Phẫu thuật tạo hình, phục hồi vẻ đẹp

Nếu những bộ tóc mang đến niềm vui và sự tự tin trước mắt thì các giải pháp phẫu thuật tạo hình, tái tạo vú mở ra cơ hội phục hồi ngoại hình lâu dài cho nhiều người bệnh. Bởi sau điều trị ung thư, những thay đổi về hình thể có thể ảnh hưởng đến tâm lý, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Đối với phụ nữ mắc ung thư vú, việc phải phẫu thuật cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ tuyến vú để điều trị có thể để lại những ảnh hưởng về tâm lý. Dù bệnh tình đã ổn định, nhiều người vẫn mặc cảm, tự ti trước những thay đổi trên cơ thể. Vì vậy, phẫu thuật tạo hình, tái tạo vú không chỉ giúp cải thiện hình thể mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp người phụ nữ thêm tự tin và yêu thương bản thân.

Cuối tháng 9/2026, vượt hơn 500km từ Quảng Ninh đến Huế để tham gia chương trình phẫu thuật tạo hình vi phẫu, chị H.T.M.L có thêm cơ hội khắc phục những thay đổi về hình thể sau nhiều năm điều trị ung thư vú.

Phát hiện mắc bệnh từ năm 2012, sau hành trình điều trị, chị L. từng bước trở lại cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, những tổn thương về hình thể vẫn khiến chị mặc cảm, tự ti trong suốt nhiều năm. Khi biết đến Tuần lễ Phẫu thuật tạo hình vi phẫu 2026 diễn ra tại TP. Huế, chị quyết định tìm đến chương trình với mong muốn có thêm cơ hội phục hồi ngoại hình.

“Với tôi, cơ hội lần này không chỉ mang ý nghĩa về mặt thể chất mà còn là động lực để tìm lại sự tự tin và thêm yêu cuộc sống. Tôi hiểu rằng mình cũng xứng đáng được tự tin, được yêu thương và tiếp tục sống một cuộc đời trọn vẹn theo cách mình mong muốn”, chị L. chia sẻ.

Thông qua chương trình, nhiều phụ nữ từng mắc ung thư vú có chỉ định phù hợp với cơ hội tiếp cận với kỹ thuật phẫu thuật tái tạo vú, tạo hình vi phẫu qua sự hỗ trợ của đoàn chuyên gia ReSurge International (Hoa Kỳ), cùng sự phối hợp của các bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế.

TS.BS Lê Thừa Trung Hậu, Phụ trách Khoa Phẫu thuật tạo hình Thẩm mỹ - Hàm mặt, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế cho biết, chương trình được triển khai lần đầu vào năm 2015, đến nay đã tổ chức 12 đợt, hỗ trợ hơn 200 bệnh nhân trên cả nước. Đáng chú ý, mỗi ca phẫu thuật có chi phí lên đến khoảng 50 triệu đồng nhưng đều được thực hiện miễn phí cho người bệnh.

Theo bà Claire Lachance, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tổ chức ReSurge International, sự đồng hành của các chuyên gia quốc tế và đội ngũ y, bác sĩ trong nước đã góp phần đưa những kỹ thuật tạo hình hiện đại đến gần hơn với bệnh nhân. Qua đó, người bệnh có thêm cơ hội khắc phục những thay đổi về hình thể sau điều trị, cải thiện chất lượng cuộc sống mà không phải chịu thêm gánh nặng chi phí.

Từ việc trao tặng tóc, tổ chức các lớp yoga đến ứng dụng kỹ thuật phẫu thuật tạo hình, tái tạo vú, mỗi hoạt động đều góp phần chăm sóc toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần cho người bệnh. Ung thư có thể để lại những tổn thương về thể chất, nhưng không đồng nghĩa người bệnh phải từ bỏ quyền được làm đẹp, được yêu thương và tận hưởng cuộc sống.