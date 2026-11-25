Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với quản trị viên nhóm Facebook “Garage Sale in Huế” liên quan đến việc để lọt video có nội dung vi phạm pháp luật. Ảnh: Công an TP. Huế

Trước đó, trên không gian mạng lan truyền các video, hình ảnh nhạy cảm của một đôi nam nữ trên xe ô tô VF3. Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Huế phát hiện tài khoản Facebook “Mỹ Thuận Lê” đăng tải trong nhóm “Garage Sale in Huế” đoạn video dài 7 phút 32 giây ghi lại cảnh bắt ghen đôi nam nữ có hành vi nhạy cảm.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã làm việc với ông N.V.S. (trú tại phường Phú Xuân) là quản trị viên chính của nhóm Facebook trên. Tại cơ quan công an, ông N.V.S. thừa nhận đã buông lỏng kiểm duyệt, không triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và gỡ bỏ video, hình ảnh vi phạm trên nhóm do mình quản lý, điều hành.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao quyết định xử phạt ông N.V.S. số tiền 15 triệu đồng về hành vi quản lý, điều hành nhóm nhưng không triển khai biện pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin có nội dung vi phạm pháp luật. Hành vi này được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.