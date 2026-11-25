Đầu năm 2026, toàn phường còn 48 hộ nghèo, giảm hơn 20 hộ so với năm 2025. Tính đến giữa tháng 11/2026, địa phương đã giúp gần 20 hộ thoát nghèo, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

Hiện Hội Liên hiệp Phụ nữ phường quản lý 40 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ hơn 123 tỷ đồng. Bên cạnh kết nối nguồn vốn tín dụng chính sách, các tổ chức đoàn thể còn chú trọng chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ khởi nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Cùng với hỗ trợ sinh kế, phường Phong Điền tích cực huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo và những trường hợp khó khăn. Sự chung tay của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Infographic về nâng cao hiệu quả giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội ở phường Phong Điền: