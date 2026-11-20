Đại biểu tham dự Lễ công bố quyết định thành lập Phân hội Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ trong dạy và học ngôn ngữ (VietCALL) năm 2024.

Không chỉ là kỹ năng sử dụng công nghệ

Sự phát triển nhanh chóng của AI tạo sinh và các công nghệ xử lý ngôn ngữ tự động đang làm thay đổi cách thức dạy, học và đánh giá năng lực ngoại ngữ. Với sự hỗ trợ của AI, người học có thể luyện giao tiếp, thực hành kỹ năng viết, dịch thuật, phát hiện và sửa lỗi ngay trong quá trình học tập. Giáo viên cũng có thêm công cụ để thiết kế bài giảng, xây dựng học liệu, đa dạng hóa các hoạt động trên lớp phù hợp với trình độ của từng nhóm người học.

Tuy nhiên, khi việc tiếp cận và sử dụng AI ngày càng dễ dàng, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giảng dạy cũng cần được nhìn nhận thấu đáo hơn. AI có thể làm gia tăng bất bình đẳng, gây khó khăn trong việc xác định quyền tác giả, đồng thời ảnh hưởng đến tính chính xác và thực chất của hoạt động kiểm tra, đánh giá.

Với chủ đề “Năng lực hiểu biết và sử dụng AI dành cho giáo viên và người học: Đạo đức, năng lực tự chủ và đánh giá”, VietCALL 2026 hướng đến giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong giáo dục ngôn ngữ. Thay vì chỉ giới thiệu các công cụ hay cách thức ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, hội thảo tập trung vào ba vấn đề cốt lõi: đạo đức, năng lực tự chủ và đánh giá. Đây là những yếu tố quan trọng để AI thực sự trở thành công cụ hỗ trợ nâng cao năng lực của người dạy và người học, đồng thời hạn chế những rủi ro ảnh hưởng đến sự công bằng và niềm tin trong giáo dục.

Theo TS. Bảo Khâm, Chủ tịch Phân hội Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ trong dạy - học ngôn ngữ, năng lực hiểu biết và sử dụng AI không chỉ dừng lại ở khả năng thao tác thành thạo các công cụ, mà quan trọng hơn là khả năng phân tích, đánh giá những nội dung do AI tạo ra, nhận thức được giới hạn của công nghệ để sử dụng phù hợp với mục tiêu giáo dục và chuẩn mực nghề nghiệp.

Ký kết hợp tác giữa VietCALL và Hội Ứng dụng công nghệ trong dạy học ngôn ngữ Châu Á (AsiaCALL)

Điều này đặt ra yêu cầu sử dụng AI một cách minh bạch, có trách nhiệm, tôn trọng quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu và xác định rõ phạm vi ứng dụng trong giảng dạy, nghiên cứu. Giáo viên và người học cần có tư duy phản biện, giữ vai trò chủ động trong việc đưa ra quyết định, biết khi nào cần đến sự hỗ trợ của AI và khi nào cần phát huy năng lực của chính mình.

Cùng với đó là yêu cầu đảm bảo tính công bằng, khách quan, độ tin cậy và liêm chính trong kiểm tra, đánh giá. Bởi AI vừa có thể hỗ trợ nâng cao chất lượng học tập, vừa khiến việc xác định năng lực thực chất của người học trở nên khó khăn hơn.

Đổi mới cách dạy và đánh giá người học

Một trong những thách thức lớn đối với các cơ sở giáo dục hiện nay là đảm bảo tính trung thực trong học tập và độ tin cậy của kết quả kiểm tra, đánh giá khi AI có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ vốn do người học đảm nhận.

Việc xác định ranh giới giữa sử dụng AI để hỗ trợ học tập và sử dụng AI để làm thay các nhiệm vụ học tập không phải lúc nào cũng dễ dàng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục cần có những hướng dẫn cụ thể về phạm vi sử dụng AI, việc công khai, ghi nhận sự hỗ trợ của công nghệ trong các sản phẩm học tập, nghiên cứu khoa học. Cùng với đó là những quy định liên quan đến quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu và trách nhiệm của người sử dụng.

Ký kết hợp tác giữa VietCALL và Hội nghiên cứu giảng dạy tiếng Anh Thành phố Hồ Chí Minh (STESOL)

Từ thực tiễn đó, các nội dung được VietCALL 2026 quan tâm khá đa dạng, từ việc sử dụng AI có trách nhiệm trong giáo dục ngôn ngữ, đảm bảo tính công bằng và khả năng tiếp cận công nghệ của người học đến xây dựng khung năng lực AI, chuẩn đầu ra và tích hợp AI vào chương trình đào tạo. Những hạn chế của AI trong nhận diện các biến thể ngôn ngữ, giọng nói, sự khác biệt về văn hóa cũng được đặt ra nhằm đảm bảo chất lượng và tính phù hợp của những phản hồi do công nghệ cung cấp.

Trong bối cảnh AI ngày càng được sử dụng rộng rãi trong học tập và nghiên cứu, hội thảo dành sự quan tâm đến vấn đề liêm chính học thuật, quyền tác giả, việc công khai và ghi nhận sự hỗ trợ của AI trong các sản phẩm học tập. Cùng với đó là yêu cầu đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá, xây dựng các tiêu chí đánh giá phù hợp với những nhiệm vụ học tập có sự hỗ trợ của AI.

Việc bồi dưỡng năng lực sử dụng AI cho đội ngũ giáo viên, phát huy khả năng tự học, tư duy phản biện và hình thành thói quen sử dụng công nghệ có trách nhiệm cho người học cũng là những nội dung được chú trọng. Hội thảo còn mở rộng trao đổi về phương pháp nghiên cứu, phân tích dữ liệu học tập, đo lường năng lực sử dụng AI, cũng như các lĩnh vực ngôn ngữ học, biên - phiên dịch, ngôn ngữ và văn hóa, giao tiếp liên văn hóa.

Không chỉ trao đổi về mặt lý luận, thông qua các báo cáo nghiên cứu, phiên thảo luận chuyên đề, trình diễn mô hình lớp học và các hoạt động thực hành, hội thảo hướng đến chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp có thể vận dụng ngay trong thực tiễn giảng dạy.

Việc lựa chọn Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đăng cai VietCALL 2026 xuất phát từ uy tín chuyên môn cao của trường trong đào tạo và nghiên cứu ngôn ngữ. Đây cũng là cơ hội để trường mở rộng kết nối học thuật, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và tạo điều kiện cho giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tiếp cận những xu hướng mới trong giáo dục ngôn ngữ.