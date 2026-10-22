Tiếp sức cho y tế cơ sở

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Đồng hành cùng tuyến cơ sở

Từ ngày 1/10/2026, ngành y tế TP. Huế thực hiện bàn giao chức năng, nhiệm vụ cùng 190 viên chức thuộc các lĩnh vực y tế dự phòng, dân số, an toàn thực phẩm và bảo trợ xã hội từ các trung tâm y tế thuộc Sở Y tế về các TYT thuộc UBND cấp xã quản lý. Đây là bước chuyển trong việc phân định nhiệm vụ và trách nhiệm quản lý, hướng đến phát huy vai trò chủ động của chính quyền địa phương, đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân hơn.

Khi tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ và nhân lực, các TYT cũng đứng trước yêu cầu thích ứng với phương thức quản lý mới, bảo đảm công việc chuyên môn không bị gián đoạn. Từ công tác giám sát dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng đến quản lý sức khỏe cộng đồng, an toàn thực phẩm, mỗi lĩnh vực đều đòi hỏi cán bộ y tế nắm vững quy trình, cập nhật kiến thức và có khả năng xử lý tình huống phù hợp với thực tế địa bàn.

Thực tế tại TYT phường An Cựu cho thấy, sự hỗ trợ trực tiếp từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế (CDC Huế) đã giúp đội ngũ y tế cơ sở từng bước tháo gỡ những khó khăn ban đầu. Cán bộ CDC Huế thường xuyên có mặt tại trạm để hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hỗ trợ sử dụng phần mềm giám sát dịch bệnh và rà soát địa bàn quản lý.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Phượng, TYT phường An Cựu chia sẻ: “Thời gian đầu sau chuyển giao các chức năng, chúng tôi gặp không ít bỡ ngỡ. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ, hướng dẫn tận tình từ cán bộ CDC Huế về công tác chuyên môn, chúng tôi chủ động và tự tin hơn trong công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe Nhân dân”.

Một trong những yêu cầu quan trọng sau chuyển giao là bảo đảm thông tin dịch tễ được cập nhật chính xác, liên tục, nhất là trong bối cảnh địa bàn quản lý có những thay đổi về tên gọi, địa giới và tổ chức dân cư. Việc rà soát các thôn, tổ dân phố, xác định chính xác địa chỉ ca bệnh, ổ dịch được CDC Huế phối hợp với các TYT triển khai nhằm hạn chế sai sót trong quá trình giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Thị Như Ý, Giám đốc TYT phường An Cựu cho biết, việc được cung cấp tài liệu, cập nhật quy trình chuyên môn, đồng thời thống kê và tiếp nhận bàn giao tài sản, trang thiết bị phòng, chống dịch giúp đơn vị chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình địa phương. Đây cũng là cơ sở để trạm từng bước ổn định hoạt động, thực hiện tốt hơn vai trò tuyến đầu trong công tác phòng bệnh tại cộng đồng.

BSCKII Thái Văn Tuấn, Giám đốc CDC Huế cho biết, ngoài hỗ trợ về quy trình nghiệp vụ, đơn vị còn hướng dẫn cán bộ y tế tuyến xã về quản lý vắc-xin và bảo đảm an toàn tiêm chủng thông qua các khóa tập huấn. Tại đây, cán bộ y tế được hướng dẫn quy trình giao nhận, theo dõi nhiệt độ bảo quản vắc-xin và nhận biết những dấu hiệu bất thường thông qua các thiết bị chuyên dụng như FridgeTag, LogTag, FreezeTag… góp phần bảo đảm chất lượng vắc-xin và an toàn tiêm chủng.

Tăng cường năng lực, chuẩn hóa hoạt động

Để việc chuyển giao không dừng lại ở hoàn thiện tổ chức, nhân sự mà thực sự tạo chuyển biến trong chất lượng hoạt động, CDC Huế tiếp tục phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ chuyên môn cho các TYT. Trọng tâm là chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, cập nhật quy định pháp luật, nâng cao kỹ năng lập kế hoạch và từng bước hoàn thiện hệ thống dữ liệu phục vụ quản lý sức khỏe cộng đồng.

Cán bộ CDC Huế hướng dẫn cán bộ Trạm y tế phường An Cựu quy trình tiếp nhận và bảo quản vắc-xin tiêm chủng mở rộng.

PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế cho biết, việc tăng cường năng lực lập kế hoạch phòng bệnh có ý nghĩa quan trọng đối với tuyến cơ sở. Khi trực tiếp quản lý địa bàn và tiếp xúc thường xuyên với người dân, TYT cần chủ động nhận diện nguy cơ, xác định nhóm đối tượng cần ưu tiên và xây dựng phương án ứng phó phù hợp. Cùng với hướng dẫn chuyên môn từ tuyến thành phố, chính quyền cấp xã cần phát huy vai trò điều phối, huy động các ban, ngành, đoàn thể tham gia công tác phòng bệnh, tạo sự gắn kết giữa hoạt động y tế với đời sống cộng đồng.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu tiêm chủng mở rộng. Theo kế hoạch, CDC Huế triển khai chiến dịch 90 ngày chuẩn hóa dữ liệu đối với 549.709 đối tượng; hiện đơn vị đã hoàn thành 85%. Đơn vị cũng đang triển khai thống kê, rà soát tài sản và trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch để chuyển giao trực tiếp từ các trung tâm y tế khu vực về tuyến xã.

Theo PGS.TS Trần Kiêm Hảo, việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ về UBND cấp xã không chỉ là thay đổi đầu mối quản lý mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới cách tổ chức và phối hợp thực hiện công việc. Để các TYT phát huy tốt vai trò, bên cạnh hỗ trợ chuyên môn từ CDC Huế và Sở Y tế, chính quyền địa phương cần bố trí nguồn lực, kinh phí và điều kiện hoạt động phù hợp với nhiệm vụ được giao nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong giai đoạn mới.