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ClockThứ Tư, 04/11/2026 07:53

Vượt lên nghịch cảnh, học tập tốt

HNN - Không may mắc căn bệnh u xương, phải điều trị nhiều đợt truyền hóa chất và phẫu thuật cắt cụt một chân, em Trần Quốc Tiến, học sinh lớp 6, Trường THCS Trần Cao Vân vẫn nỗ lực vượt lên nghịch cảnh, học tập tốt, lan tỏa tinh thần tích cực trong nhà trường và cuộc sống.

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Cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Châu chỉ bảo em Tiến học tập. 

Năm 2023, khi vừa học xong lớp 4 tại Trường Tiểu học Thuận Hòa thì Tiến được phát hiện mắc căn bệnh u xương. Tại Bệnh viện Trung ương Huế, các bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị gồm 6 đợt truyền hóa chất và phẫu thuật cắt cụt một chân. Cha mẹ Tiến bàng hoàng, không muốn chấp nhận điều đó. Đưa Tiến về nhà, tìm đủ cách nhưng bệnh tình không cải thiện. Những cơn đau vẫn hành hạ em. Cuối cùng gia đình quyết định làm theo lời khuyên của bác sĩ. Thời điểm này, Tiến đang học lớp 5.

“Tôi nói với cháu: Ba mẹ cố gắng hết sức nhưng không thể giữ được chân cho con. Mình qua bệnh viện nhờ bác sĩ con nhé. Ba mẹ sẽ làm chân cho con đến hết cuộc đời. Thật mừng là cháu đã lạc quan, kiên cường” - chị Trần Thị Mỹ Ngân, mẹ của Tiến xúc động nhớ lại. Tinh thần kiên cường đã giúp cậu bé mười tuổi vượt qua những cơn đau sau phẫu thuật cắt cụt chân. Theo gia đình, các đợt truyền hóa chất khiến sức khỏe Tiến suy giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến gan, tụy. Cơ thể em suy yếu, có thời gian phải điều trị trong khu vực cách ly để bảo đảm môi trường vô trùng.

Phải tạm dừng việc đến lớp trong hai năm, khi được xuất viện về nhà, sức khỏe còn yếu chưa thể trở lại trường, nhưng Tiến bắt đầu tự học trong sự đồng hành của gia đình. “Mẹ thường nhắc nhở cháu: Thời gian con ở bệnh viện, muốn về nhà rất khó. Hôm nay con được về rồi, cố gắng sống một cách có ích. Làm được gì tích cực cho bản thân và người khác con nên làm. Còn được học thì con phải cố gắng” - Tiến kể, mắt ánh lên quyết tâm.

Gia đình mua sách giáo khoa để Tiến tự học các môn. Em còn lên mạng học thêm Toán, tiếng Anh, giải những bài tập khó. Mẹ Tiến cũng tìm tòi, nghiên cứu, hỗ trợ con học tập. Nhiều giáo viên là bạn bè của chị cũng sẵn sàng giúp đỡ. “Đặc biệt, cô giáo Nguyễn Thị Hòa, giáo viên chủ nhiệm lớp 5 (khi Tiến theo học một tháng trước lúc nhập viện) tại Trường Tiểu học Thuận Hòa, trong hai năm Tiến điều trị bệnh, luôn động viên, nhắc nhở chỉ bảo và gửi tiền quà cho cháu bồi dưỡng sức khỏe. Lúc Tiến trở lại tiếp tục học lớp 5, cháu được cô giáo và các bạn thấu hiểu, yêu thương. Các bạn luôn hỗ trợ Tiến khi di chuyển lên cầu thang. Những điều đó tiếp thêm động lực để cháu cố gắng học tập, rèn luyện” - chị Trần Thị Mỹ Ngân tâm sự.

Sự quan tâm, yêu thương của thầy cô, bạn bè được tiếp nối khi Tiến vào lớp 6, Trường THCS Trần Cao Vân. Cô giáo Lê Thị Châu, giáo viên chủ nhiệm cho biết, khi tiếp nhận thông tin về Tiến, cô cùng các thầy cô giáo và học sinh trong lớp, trong trường đều quan tâm, tạo điều kiện để em thuận tiện trong đi lại. Khi lên cầu thang hoặc đến các phòng bộ môn, các bạn sẵn sàng giúp cầm sách vở cho Tiến. Tuy nhiên, Tiến rất chủ động trong học tập, sinh hoạt, hạn chế phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Qua các bài kiểm tra, Tiến đạt kết quả giỏi tất cả các môn.  

Thầy giáo Lê Phú Hoài Bảo, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Cao Vân trân trọng tinh thần vượt khó của Tiến. Theo thầy, nỗ lực vượt lên nghịch cảnh để tiép tục đến trường, học tập tốt của em đã lan tỏa tinh thần tích cực trong nhà trường.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh
 Từ khóa:
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