"VPBank tới rồi, mở 'lời' ngay thôi", kết nối khách hàng từ những nhu cầu hằng ngày

Mỗi khách hàng mang đến một câu chuyện khác nhau

"Tiền để trong tài khoản có cách nào vẫn sinh lời không?"

"Có cách nào để không còn lo quên hạn đóng tiền điện, nước hay internet không?"

"Mở thẻ thời điểm này có ưu đãi gì?"

Đó là những câu hỏi được đội ngũ tư vấn của VPBank nghe nhiều trong hai ngày diễn ra chương trình "VPBank tới rồi, mở 'lời' ngay thôi" tại GO! Thanh Hóa và AEON Mall Huế. Thay vì bắt đầu bằng những thuật ngữ tài chính hay bảng thông tin sản phẩm, các cuộc trò chuyện tại gian trải nghiệm đều xuất phát từ những tình huống rất quen thuộc trong cuộc sống.

Khách hàng trải nghiệm các sản phẩm tài chính tại gian hàng của VPBank ở GO! Thanh Hóa

Trong suốt hai ngày cuối tuần, hàng nghìn lượt khách đã ghé thăm không gian trải nghiệm của VPBank. Có người dừng lại vì tò mò trước không khí sôi động của chương trình, có người đến theo lời giới thiệu của bạn bè, cũng có không ít người biết đến sự kiện thông qua những nội dung được TikToker Cô Đồng Nát chia sẻ trong thời gian diễn ra chương trình tại Thanh Hóa. Nhưng sau những phút đầu tham gia minigame, nghe nhạc hay check-in, nhiều khách lại dành thời gian lâu hơn dự kiến để trò chuyện với đội ngũ tư vấn về những nhu cầu tài chính rất cụ thể của mình.

Không phải ai đến booth cũng tìm kiếm cùng một sản phẩm. Người trẻ quan tâm nhiều hơn đến các giải pháp thanh toán và ưu đãi chi tiêu. Các gia đình muốn biết cách quản lý dòng tiền hiệu quả hơn. Trong khi đó, nhiều hộ kinh doanh lại tìm kiếm những công cụ có thể hỗ trợ hoạt động bán hàng và tiếp cận khách hàng.

Những lời giải bắt đầu từ nhu cầu thực tế

Một trong những sản phẩm thu hút đông người trải nghiệm là Super Sinh lời Premier. Thay vì để tiền nhàn rỗi nằm trong tài khoản thanh toán như trước, nhiều khách hàng dành thời gian tìm hiểu cơ chế vận hành của sản phẩm, khả năng sinh lời với lợi suất lên tới 6%/năm cũng như việc vẫn có thể sử dụng tiền bất cứ lúc nào khi phát sinh nhu cầu chi tiêu. Với không ít người, đây là lần đầu tiên họ biết tài khoản thanh toán có thể được tối ưu theo cách linh hoạt như vậy.

Ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO cũng đươc quan tâm, trao đổi xoay quanh các tiện ích phục vụ cuộc sống hằng ngày. Không ít khách hàng chia sẻ việc quên thanh toán hóa đơn điện, nước hay internet vẫn xảy ra khi công việc bận rộn. Việc thiết lập thanh toán hóa đơn tự động ngay trên ứng dụng được nhiều người quan tâm bởi phù hợp với thói quen giao dịch số ngày càng phổ biến.

Nhóm khách hàng trẻ đặc biệt chú ý tới chương trình ưu đãi dành cho người mở mới thẻ tín dụng VPBank. Bên cạnh thông tin hoàn tiền lên tới 2 triệu đồng dành cho khách hàng đáp ứng điều kiện của chương trình khuyến mại, nhiều người cũng dành thời gian trao đổi với chuyên viên tư vấn để lựa chọn dòng thẻ phù hợp với nhu cầu chi tiêu, thay vì chỉ quan tâm đến hạn mức như trước.

Không gian “VPBank tới rồi, mở 'lời' ngay thôi tại AEON Mall Huế thu hút nhiều sự quan tâm của người dân

Ở một góc khác của không gian trải nghiệm, câu chuyện lại xoay quanh hoạt động kinh doanh. Nhiều chủ cửa hàng và hộ kinh doanh tìm hiểu tính năng Hoàn tiền Thịnh vượng trên VPBank NEO sau khi biết có thể chủ động tạo các chương trình khuyến mại, tạo evoucher hoàn tiền dành cho khách hàng mà không phải tự bỏ chi phí khuyến mại. Với tổng ngân sách ưu đãi do VPBank tài trợ lên tới 4,6 tỷ đồng, các cửa hàng tham gia vừa có thêm công cụ thu hút khách, vừa có cơ hội xuất hiện trên hệ thống ưu đãi dành cho cộng đồng hơn 13 triệu khách hàng của VPBank.

Bên cạnh đó, hình thức thanh toán chạm bằng tài khoản Pay by Account cùng các sản phẩm tiền gửi trực tuyến cũng được giới thiệu tới khách tham gia, mang đến thêm lựa chọn cho những khách hàng muốn tối ưu trải nghiệm thanh toán và quản lý dòng tiền trên nền tảng số.

Theo đại diện VPBank, điều được đội ngũ tư vấn chuẩn bị trước mỗi điểm dừng không phải là một bài giới thiệu giống nhau cho tất cả khách hàng, mà là khả năng lắng nghe để hiểu nhu cầu của từng người. Từ những câu hỏi rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày, mỗi cuộc trao đổi đều có thể dẫn tới một giải pháp tài chính phù hợp hơn với từng hoàn cảnh cụ thể.

Một cuối tuần nhiều trải nghiệm hơn là một sự kiện

Song hành với hoạt động tư vấn là không khí sôi động tại khu vực trải nghiệm. Các phần trình diễn âm nhạc diễn ra vào nhiều khung giờ trong ngày thu hút đông đảo khách hàng dừng chân, tạo nên không gian giao lưu mở ngay giữa trung tâm thương mại. Tại Thanh Hóa, sự xuất hiện của TikToker Cô Đồng Nát góp phần lan tỏa thông tin về chương trình tới cộng đồng mạng, thu hút thêm nhiều bạn trẻ đến trải nghiệm trực tiếp.

Các phần trình diễn âm nhạc và minigame mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm thú vị

Sau khi tham gia các hoạt động tại booth, nhiều khách tiếp tục hành trình trên những chuyến xe bus hai tầng miễn phí do VPBank tổ chức. Tại Thanh Hóa, cung đường đưa người tham gia đi qua những khu vực tiêu biểu phản ánh sự phát triển của thành phố từ trung tâm truyền thống đến khu hành chính mới. Trong khi đó, tại Huế, hành trình kết nối những tuyến phố hiện đại với các công trình văn hóa, lịch sử đặc trưng của cố đô, mang đến góc nhìn mới về thành phố từ tầng cao của xe bus.

Những chuyến xe bus giúp khách hàng có góc nhìn mới về cố đô Huế

Đến thời điểm này, "VPBank tới rồi, mở 'lời' ngay thôi" đã đi qua nhiều địa phương trên cả nước và sẽ tới thành phố biển Đà Nẵng và Vũng Tàu vào ngày 25-26/7 tới. Điểm chung ở mỗi điểm dừng không nằm ở quy mô hoạt động hay số lượng chương trình được tổ chức, điều tạo nên dấu ấn của hành trình là cách VPBank đưa những cuộc trao đổi về tài chính ra khỏi không gian giao dịch truyền thống, để bắt đầu từ chính những nhu cầu rất đời thường của khách hàng.