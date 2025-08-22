Bệnh viện Trung ương Huế phẫu thuật thay khớp gối bản lề thành công cho bệnh nhân 69 tuổi

TS.BS. Nguyễn Nguyễn Thái Bảo (thứ 2, phải sang) tặng hoa chúc mừng bệnh nhân Hồ Thị. X. trong ngày xuất viện

Bệnh nhân nhập viện tháng 6/2025 trong tình trạng đau nhiều, gối phải vẹo trong 40 độ, gối trái vẹo ngoài, gây mất vững và gần như không thể di chuyển. Ngày 16/6, ca phẫu thuật thay khớp gối bản lề bên phải được tiến hành, giúp chỉnh trục chân phải thẳng, hết đau và không còn tình trạng khớp bị bẻ cong. Đến tháng 8/2025, bệnh nhân tiếp tục được thay khớp gối toàn phần bên trái. Chỉ sau 5 ngày tập phục hồi chức năng, bà đã có thể tự đi lại độc lập, dáng đi gần như tự nhiên và được xuất viện trong niềm vui lớn của gia đình.

TS.BS. Nguyễn Nguyễn Thái Bảo, Trưởng khoa Phẫu thuật Khớp - Y học thể thao, Phó Giám đốc Trung tâm CTCH-PTTH, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho biết: Thay khớp gối toàn phần từ lâu là kỹ thuật thường quy tại BVTW Huế. Tuy nhiên, đối với các ca biến dạng khớp phức tạp, mất chức năng dây chằng, hoặc phải thay lại khớp gối trong tình trạng mất xương nhiều, việc điều trị luôn là thách thức. “Khớp gối bản lề là loại khớp đặc biệt, đòi hỏi yêu cầu chuyên môn cao từ khâu đánh giá, chuẩn bị đến kỹ thuật thực hiện. Đây là lựa chọn tối ưu cho các ca bệnh phức tạp, giúp đảm bảo sự vững chắc và phục hồi chức năng vận động cho người bệnh''.

Đánh giá về ý nghĩa ca bệnh, GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế khẳng định: “Ứng dụng khớp gối bản lề là bước tiến lớn trong điều trị bệnh lý khớp phức tạp, đồng thời thể hiện quá trình hiện đại hóa, bắt kịp xu hướng của y học thế giới. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến hơn như thay khớp gối có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), thay khớp bằng robot, nhằm tối ưu hóa kết quả điều trị và mang lại chất lượng tốt nhất cho người bệnh”.