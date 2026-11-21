Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Quảng Điền kiểm tra thuốc trước khi cấp phát cho người dân.

Kháng thuốc, đặc biệt là kháng kháng sinh, đang trở thành một trong những mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của hệ thống y tế toàn cầu. Tình trạng vi sinh vật kháng thuốc gia tăng làm suy giảm hiệu quả điều trị, kéo dài thời gian nằm viện, tăng chi phí y tế cũng như nguy cơ biến chứng và tử vong. Nếu không có giải pháp can thiệp kịp thời, nhiều phương pháp điều trị và thành tựu của y học hiện đại sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, chủ đề năm 2026 nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa con người, động vật, thực vật, hệ thống lương thực - thực phẩm và môi trường, qua đó kêu gọi sự phối hợp liên ngành theo cách tiếp cận “Một Sức khỏe” (One Health) để ngăn chặn sự xuất hiện và lây lan của vi sinh vật kháng thuốc.

Tại TP. Huế, thời gian qua ngành y tế đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý sử dụng kháng sinh. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều thách thức cần tập trung tháo gỡ như: việc tuân thủ hướng dẫn chuyên môn về sử dụng kháng sinh tại một số cơ sở y tế chưa đồng đều; năng lực xét nghiệm vi sinh, giám sát kháng thuốc và khai thác dữ liệu phục vụ điều trị cần tiếp tục củng cố.

Tại hội thảo, nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phòng chống kháng thuốc được các đại biểu chia sẻ, như: ngăn chặn kháng thuốc ngay hôm nay, vai trò của hệ thống quản lý sử dụng kháng sinh tại các cơ sở y tế cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong công tác dược lâm sàng…

Phát biểu khai mạc hội thảo, lãnh đạo Sở Y tế TP. Huế nhấn mạnh hội thảo là sự kiện không chỉ nhằm phổ biến kiến thức và hướng dẫn chuyên môn, mà còn là diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia và cơ sở y tế cùng trao đổi kinh nghiệm, nhận diện những bất cập thực tiễn. Từ đó, các bên sẽ đề xuất những giải pháp đồng bộ, có tính khả thi cao và tăng cường phối hợp liên ngành nhằm kiểm soát hiệu quả tình trạng kháng thuốc ngay từ hôm nay.