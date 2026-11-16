Trao học bổng cho các học sinh.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 8 suất học bổng, mỗi suất trị giá 6 triệu đồng, với tổng kinh phí 48 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với các gia đình ngư dân, đồng thời tiếp thêm động lực để các em học sinh tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và xây dựng tương lai.

Theo Ban tổ chức, 8 suất học bổng được trao cho học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã Vinh Lộc, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô, Đan Điền, Quảng Điền và phường Phong Quảng. Đây đều là những em có ý chí, nghị lực, luôn nỗ lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống gia đình để duy trì việc học tập.

Dự án “Thả lưới ước mơ” do Công ty CP Acecook Việt Nam tài trợ thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, được triển khai từ năm 2024 và tiếp tục duy trì đến năm 2026. Dự án hướng đến hỗ trợ trẻ em là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập tại các địa phương ven biển, đầm phá. Qua đó, tạo thêm điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được học tập, phát triển toàn diện, từng bước hiện thực hóa ước mơ và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.