Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026), Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã gửi thư chúc mừng, tri ân các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động tại các cơ sở đào tạo, cơ sở thực hành đào tạo nhân lực y tế trên cả nước.

Trong thư, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, năm 2026 mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đặc biệt, Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân cùng Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác đào tạo nhân lực y tế.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan. (Ảnh: Bộ Y tế)

Trước yêu cầu đó, Bộ trưởng mong muốn các cơ sở đào tạo và đội ngũ nhà giáo ngành y tế tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo; gắn lý thuyết với thực hành, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của hệ thống y tế. Hoạt động đào tạo cần chú trọng phát triển năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức và văn hóa ứng xử của người thầy thuốc.

Cùng với đó, các cơ sở đào tạo cần chủ động tiếp cận những thành tựu mới của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Đây là những yêu cầu gắn với quá trình đổi mới công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đặc biệt nhấn mạnh vai trò của giáo dục y đức, tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và thái độ tôn trọng người bệnh trong đào tạo cán bộ y tế. Theo Bộ trưởng, dù công nghệ có thể hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động khám, chữa bệnh, những giá trị về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của người thầy thuốc vẫn không thể thay thế.

Máy móc, công nghệ có thể hỗ trợ người thầy thuốc rất nhiều, nhưng không thể thay thế trái tim nhân hậu, sự tận tâm và trách nhiệm của người cán bộ y tế. Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan

Người đứng đầu ngành y tế cũng đề cao vai trò của đội ngũ nhà giáo trong việc hình thành năng lực chuyên môn và phẩm chất nghề nghiệp của các thế hệ thầy thuốc. Những bài giảng, giờ thực hành và tấm gương của các thầy giáo, cô giáo đã góp phần đào tạo nên những cán bộ y tế có chuyên môn, y đức và trách nhiệm với người bệnh.

Những đóng góp của đội ngũ nhà giáo không chỉ thể hiện qua thành tích, công trình nghiên cứu mà còn ở sự trưởng thành của các thế hệ cán bộ y tế đang trực tiếp chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan mong muốn các thầy giáo, cô giáo tiếp tục truyền cho học trò tình yêu nghề, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến; không ngừng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, đề nghị các cấp, ngành và cơ sở đào tạo quan tâm phát triển đội ngũ giảng viên, thu hút nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

https://nhandan.vn/bo-truong-y-te-yeu-cau-doi-moi-dao-tao-nhan-luc-coi-trong-y-duc-trong-thoi-dai-so-post1003434.html