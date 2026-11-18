Toàn cảnh cuộc họp.

Phát biểu khai mạc, BSCKII Phạm Như Vĩnh Tuyên, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế định hướng các nội dung trọng tâm, nhấn mạnh việc rà soát, chuẩn hóa danh mục trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đơn vị và thực tiễn quản lý, sử dụng thiết bị y tế.

Tại cuộc họp, đại diện Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế trình bày báo cáo tổng quan về quá trình xây dựng dự thảo Bộ danh pháp thiết bị y tế năm 2026. Trên cơ sở đó, các đại biểu tập trung thảo luận những nội dung liên quan đến tính khoa học, sự thống nhất trong tên gọi, phân loại thiết bị y tế cũng như khả năng áp dụng danh mục trong thực tiễn hoạt động của các cơ sở y tế.

Các ý kiến đóng góp tập trung hướng đến việc hoàn thiện hệ thống danh pháp theo hướng rõ ràng, đồng bộ, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, đăng ký lưu hành và sử dụng thiết bị y tế. Sự tham gia của các bệnh viện, cơ sở đào tạo, hiệp hội và doanh nghiệp cũng góp phần bảo đảm dự thảo tiếp cận từ nhiều góc độ, gắn yêu cầu quản lý với thực tiễn chuyên môn.

Thông qua cuộc họp, Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện Bộ danh pháp thiết bị y tế năm 2026, hướng đến chuẩn hóa công tác quản lý thiết bị y tế trên phạm vi toàn quốc. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng cơ sở dữ liệu thiết bị y tế quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành y tế trong giai đoạn mới.