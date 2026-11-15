Tại chương trình ký kết, ba đơn vị sẽ tăng cường phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; vận động các hộ sản xuất, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh áp dụng quy trình, tiêu chuẩn chất lượng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp xanh, bền vững. Đồng thời, phát huy vai trò của các cấp Hội trong giám sát cộng đồng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hội Nông dân thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030

Để thực hiện hiệu quả chương trình, ngành Nông nghiệp và Môi trường sẽ tăng cường hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn truy xuất nguồn gốc và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Các cấp Hội tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, lấy nông dân, phụ nữ và các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ làm trung tâm; chuyển từ tuyên truyền đơn thuần sang hướng dẫn thực hành cụ thể, giúp hội viên hình thành thói quen sản xuất an toàn, có trách nhiệm với cộng đồng.

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% cán bộ Hội phụ trách công tác an toàn thực phẩm được tập huấn, cập nhật kiến thức; 100% hộ gia đình, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ có hội viên tham gia được tuyên truyền, tập huấn và ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm. Mỗi Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã, phường duy trì ít nhất một mô hình giám sát cộng đồng.

Thông qua chương trình phối hợp, các đơn vị hướng đến nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát an toàn thực phẩm ngay từ cơ sở, xây dựng các mô hình sản xuất an toàn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững trên địa bàn thành phố.