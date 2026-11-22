Tổ liên kết “Hương trầm - Thảo dược xanh” tạo việc làm ổn định cho gần 30 lao động địa phương.

Điểm tựa

Tại xã vùng cao A Lưới 2, HTX Thổ cẩm xanh Azakooh đang từng bước mở rộng thị trường cho sản phẩm dệt zèng. Những tấm zèng mang hoa văn truyền thống được đưa vào thiết kế áo dài, túi xách và nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao. Việc đổi mới mẫu mã, cách quảng bá giúp sản phẩm có thêm đầu ra và việc làm cho người dân.

Hiện, HTX thu hút 130 thành viên, chủ yếu là phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nếu trước đây sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu địa phương, nay HTX đã mở rộng thị trường, nhận được nhiều đơn hàng trong và ngoài thành phố.

Nghệ nhân Mai Thị Hợp, Giám đốc HTX Thổ cẩm xanh Azakooh chia sẻ: “Cùng với việc giữ gìn kỹ thuật dệt, HTX chú trọng đổi mới cách giới thiệu, bán sản phẩm. Thông qua các chương trình hỗ trợ của chính quyền địa phương, Liên minh HTX thành phố và các đơn vị liên quan, HTX được tiếp cận kỹ năng công nghệ, quảng bá trên mạng xã hội và kết nối thị trường. Nhờ vậy, sản phẩm tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Khi những tấm zèng tiêu thụ tốt hơn, chị em có thêm điều kiện gắn bó với khung dệt, tiếp tục gìn giữ nghề truyền thống”.

Tại HTX Tình thương Phong Điền, giá trị kinh tế đi cùng sự sẻ chia, gắn kết giữa các thành viên. Đây không chỉ là nơi tạo việc làm thường xuyên mà còn là điểm gặp gỡ, sinh hoạt của người khuyết tật trên địa bàn. Qua quá trình cùng làm việc, các thành viên có cơ hội trò chuyện, động viên và hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Ông Phan Thiện, thành viên HTX cho hay: “HTX không những là nơi chúng tôi làm việc, kiếm thêm thu nhập nuôi sống bản thân mà còn là nơi để những người kém may mắn như chúng tôi tập hợp, sinh hoạt và chia sẻ với nhau về cuộc sống, sẵn sàng đồng hành, giúp đỡ nhau khi khó khăn”.

Trước đây, HTX chủ yếu sản xuất tăm tre, chổi đót. Để có thêm việc làm, cải thiện thu nhập cho thành viên, HTX đã mở rộng sản xuất sang các sản phẩm trầm hương. Ngoài 16 thành viên chính thức, đơn vị còn hợp tác với nhiều thành viên liên kết trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm.

Hợp tác xã Thổ cẩm xanh Azakooh sáng tạo nhiều mẫu mã mới phù hợp với nhu cầu thị trường.

Ông Nguyễn Nhân Đức, Giám đốc HTX Tình thương Phong Điền cho biết: “Điều chúng tôi mong muốn là kết nối để người khuyết tật có công việc phù hợp với khả năng, có thu nhập và tự tin hơn trong cuộc sống. Khi cùng tham gia HTX, mọi người có thêm nơi gặp gỡ, chia sẻ, hỗ trợ nhau. Việc mở rộng sản phẩm và liên kết tiêu thụ cũng nhằm duy trì công việc, giúp các thành viên yên tâm gắn bó với HTX”.

Để những sản phẩm do người khuyết tật làm ra tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, việc hỗ trợ quảng bá và tìm đầu ra có ý nghĩa thiết thực. Trong khuôn khổ Dự án AIN8748, Liên minh HTX thành phố đã triển khai cuộc thi truyền thông hỗ trợ kinh doanh cho HTX Tình thương Phong Điền, tạo thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, kết nối thị trường.

Tăng cường hỗ trợ

Với HTX Nông nghiệp Thủy Phương, phường Thanh Thủy, hoạt động hỗ trợ không chỉ dừng ở sản xuất nông nghiệp mà còn mở rộng sang quản lý rừng bền vững và phát triển sinh kế dưới tán rừng.

HTX hiện có 1.335 hộ thành viên, doanh thu bình quân hơn 6 tỷ đồng/năm. Thông qua các chương trình hỗ trợ, HTX và các hộ trồng rừng đã được chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực quản trị và tiếp cận tiêu chuẩn chứng chỉ quản lý rừng FSC. HTX đã vận động, tập hợp các hộ gia đình, phối hợp tư vấn hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ FSC cho 171,08ha rừng của 20 hộ thành viên. Trong thời gian chờ rừng đến tuổi khai thác, các hộ cũng được Liên minh HTX thành phố và các đơn vị tài trợ hỗ trợ con giống, kỹ thuật phát triển chăn nuôi dưới tán rừng.

Hợp tác xã Mây tre đan Bao La phát triển quy mô, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Ông Trần Bá Kiên, Giám đốc HTX Nông nghiệp Thủy Phương cho biết: “Kết hợp quản lý rừng bền vững với đa dạng hóa sinh kế giúp thành viên có thêm nguồn thu ngắn hạn, giảm áp lực khai thác rừng non. Từ những kiến thức được tập huấn, các hộ từng bước ứng dụng công nghệ trong quản lý rừng. HTX đang hướng đến tiếp tục phối hợp với Liên minh HTX và các dự án để được hỗ trợ kỹ thuật, duy trì chứng chỉ FSC, kết nối doanh nghiệp thu mua, giúp các thành viên yên tâm sản xuất”.

Hiện, toàn thành phố có 322 HTX. Từ đầu năm đến nay, Liên minh HTX thành phố đã hướng dẫn, tư vấn thành lập mới 13 HTX, vận động 8 HTX đăng ký tham gia thành viên Liên minh HTX. Đồng thời, tổ chức 6 lớp tập huấn cho 186 học viên là cán bộ, thành viên HTX; hỗ trợ 70 lượt HTX và hơn 40 lượt doanh nghiệp liên kết, hộ sản xuất tham gia quảng bá, kết nối cung cầu.

Cơ sở sản xuất nón lá của bà Nguyễn Thị Kiềm (phường Thanh Thủy) tham gia Ngày hội quảng diễn, trưng bày và quảng bá sản phẩm của khu vực kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân thành phố năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố cho rằng, các HTX đã cho thấy hiệu quả của việc tập hợp thành viên gắn với nhu cầu sản xuất và đời sống. Khi được hỗ trợ kỹ thuật, kết nối thị trường, có việc làm và thu nhập, thành viên sẽ tin tưởng, gắn bó hơn. Vì vậy, phát triển thành viên cần đi đôi với nâng cao năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ và bảo đảm lợi ích thiết thực cho người tham gia.

Thực tế cho thấy, hoạt động hỗ trợ HTX cần phù hợp với đặc điểm từng ngành nghề và nhu cầu của thành viên. Với HTX nghề truyền thống, trọng tâm là đổi mới mẫu mã, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Với HTX có người khuyết tật, cần chú trọng công việc phù hợp, kết nối hỗ trợ và duy trì đầu ra. Trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyển giao kỹ thuật, tổ chức sản xuất và liên kết thị trường tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Khi các giải pháp hỗ trợ được triển khai đúng trọng tâm, đúng nhu cầu, các HTX sẽ thu hút thêm nhiều thành viên tham gia và gắn bó lâu dài.