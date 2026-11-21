Niềm vui được xem lại những chuyến tham quan, khám phá văn hóa, lịch sử Huế của Gấu và mẹ trên “màn ảnh dọc”.

Ý tưởng lập kênh xuất phát từ mong muốn của chị Thân Trọng Quỳnh Nga (phường Tây Lộc), được dắt tay con trai Ngô Quang Khải Anh (bé Gấu), học sinh lớp 1 Trường Tiểu học & THCS, THPT FPT Huế bước ra khỏi không gian quen thuộc để khám phá các di tích lịch sử Cố đô. Gấu kể chuyện văn hóa Huế bằng sự tò mò của một đứa trẻ đang đi chơi. Khoác lên mình bộ áo dài truyền thống, cậu bé hăm hở bước đi dọc những bậc thềm của Đại Nội, lăng tẩm cổ kính, ngước nhìn các mảng chạm khắc rồi kể lại chuyện kiến trúc, lịch sử triều Nguyễn bằng những câu từ đơn giản, dễ nhớ.

Ngoài các di tích lịch sử, chuyến đi của Gấu còn bám theo nhịp sống thường ngày: lúc thì cậu bé tay dính đầy màu khi in tranh làng Sình, lúc ngồi tỉ mẩn gấp hoa giấy Thanh Tiên, nặn bánh trái cây; khi lại ngồi thuyền ra đầm phá Tam Giang ăn hải sản, hay xì xụp bên tô bún bò nóng hổi và ly chè bột lọc heo quay mặn ngọt lạ miệng. Chính việc tự mình trải nghiệm rồi kể lại bằng cảm nhận thật đã giúp những câu chuyện văn hóa, lịch sử trở nên gần gũi, dễ nghe với người xem.

“Những thước phim này tôi vừa làm kỷ niệm cho con, vừa mong muốn giúp các bạn nhỏ ở xa có thể tham quan di sản qua màn ảnh”, chị Nga bộc bạch.

Để bảo đảm thông tin chính xác, chị Nga hợp tác với một ê-kíp am hiểu văn hóa địa phương để kiểm tra thông tin, viết kịch bản và chọn góc quay làm nổi bật nét kiến trúc của từng di tích. Dù đã có đội ngũ chuẩn bị kịch bản, nhưng điều làm nên sức hút của trẻ con lại chính là những biểu cảm bất ngờ, câu nói ngô nghê tự nghĩ ra hoặc hỏi vặn ngoài dự kiến của Gấu. Những chi tiết đó được giữ nguyên khiến video trở nên sống động với cách kể chuyện rất riêng của Gấu.

Những ngày đầu, Gấu không biết mình đang đứng trước máy quay. Em hồn nhiên kể: “Năm ngoái, con chưa biết đọc nên cứ phải nghe mẹ nói từng câu rồi nói lại theo, nhiều từ khó khiến con luyện đi luyện lại. Năm nay con vào lớp 1, đã biết chữ rồi nên trước khi thu âm con tự đọc và ghi nhớ, quá trình thu âm cũng nhanh hơn trước nhiều. Nhiều lần đi quay về, mẹ còn hay thưởng kem - món ăn yêu thích để con có động lực lần sau đi quay tiếp”.

Thấy con háo hức, cuối tuần chị Nga cũng lên kế hoạch đưa Gấu đi chơi và tìm hiểu văn hóa Huế. “Điều tôi mong mỏi nhất đơn giản là gieo vào lòng con niềm tự hào về nơi mình sinh ra, và xa hơn là nuôi dưỡng ý thức đóng góp cho quê hương khi trưởng thành”, chị Nga tâm sự.

Chị Thanh Nga, một người Huế đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Xem clip của hai mẹ con Gấu, tôi nhận ra Huế mình rất đẹp. Góc nhìn ngây thơ và giọng nói trong trẻo của bé Gấu khiến các clip trở nên gần gũi và dễ thương. Nhìn em bé cùng mẹ mặc áo dài truyền thống ghé thăm các di tích, mình rất thích”.

Kênh TikTok “Đi Huế cùng Gấu” đã đạt 27,7 nghìn lượt theo dõi và 2 clip vượt mốc 1 triệu lượt xem. Tháng 6/2026, chị Nga cùng bé Gấu đã vinh dự đạt giải nhất cuộc thi “Check-in Huế xanh” do Sở Du lịch phối hợp Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam/WWF-Việt Nam tổ chức với video tuyên truyền thói quen giảm rác thải nhựa, bảo vệ di sản. Hai mẹ con ấp ủ làm thêm kênh YouTube tiếng Anh để giới thiệu văn hóa, lịch sử Huế với khán giả quốc tế.