  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 15/08/2026 08:58

Tổn thương thận cấp vì mất nước do nắng nóng

Các chuyên gia Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo, nắng nóng 40 độ C không chỉ khiến cơ thể kiệt sức mà còn có thể gây tổn thương thận cấp nếu mất nước kéo dài.

Giữ vững “lá chắn” phòng bệnhPháp lại đối mặt với nguy cơ cháy rừng trong đợt nắng nóng mớiNắng nóng, hạn hán gia tăng: Biện pháp ứng phó của một số nước

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT) 

Nam người bệnh 56 tuổi, làm nghề thợ xây, nhập viện trong tình trạng mệt lả sau nhiều ngày làm việc dưới thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 40 độ C. Công việc nặng khiến cơ thể mất nhiều nước qua mồ hôi, trong khi người bệnh chỉ uống nước theo thói quen, thường đợi khát mới uống.

Kết quả xét nghiệm cho thấy creatinin máu tăng lên 565 µmol/L, trong khi mức lọc cầu thận ước tính (eGFR) chỉ còn 9 mL/phút/1,73 m². Các bác sĩ xác định người bệnh bị tổn thương thận cấp trước thận (pre-renal AKI) do tình trạng thiếu dịch nghiêm trọng.

Người bệnh được bù dịch và kiểm soát điện giải kịp thời. Sau một ngày, creatinin giảm còn 259 µmol/L, eGFR tăng lên 23 mL/phút/1,73m². Sau hai ngày, creatinin tiếp tục giảm còn 178 µmol/L, eGFR tăng lên 36 mL/phút/1,73m². Chức năng thận cải thiện rõ rệt, người bệnh tránh được nguy cơ phải lọc máu cấp cứu.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Công Minh, Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai, thận nhận khoảng 20-25% lưu lượng máu từ tim. Khi cơ thể mất nhiều nước do nắng nóng mà không được bù đủ, thể tích máu tuần hoàn giảm, lượng máu đến thận cũng giảm, khiến khả năng lọc của thận suy giảm.

Nếu tình trạng thiếu máu nuôi kéo dài, tổn thương chức năng ban đầu có thể tiến triển thành tổn thương thực thể tại các ống thận, khiến quá trình hồi phục khó khăn hơn.

Theo các bác sĩ, không nên chờ đến khi khát mới uống nước, đặc biệt khi phải làm việc hoặc vận động trong môi trường nóng. Nên chủ động uống từng lượng nhỏ, thường xuyên trong ngày và tăng lượng dịch phù hợp với mức độ mất nước.

Với người lao động nặng, ra nhiều mồ hôi, việc bổ sung điện giải cũng cần được lưu ý. Có thể sử dụng Oresol pha đúng hướng dẫn trên bao bì, nước khoáng hoặc các loại đồ uống phù hợp để bù nước, điện giải. Không nên uống quá nhiều nước lọc trong thời gian ngắn, bởi điều này có thể làm rối loạn cân bằng điện giải.

Theo các chuyên gia, màu sắc nước tiểu cũng là một dấu hiệu có thể giúp nhận biết tình trạng thiếu nước. Nước tiểu vàng nhạt thường cho thấy cơ thể được cung cấp đủ nước; nước tiểu vàng sẫm, cô đặc có thể là dấu hiệu cần tăng cường bù dịch.

Khi xuất hiện hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, chuột rút hoặc mệt lả trong lúc làm việc dưới trời nóng, cần ngừng lao động, di chuyển đến nơi thoáng mát, làm mát cơ thể và bổ sung nước phù hợp. Nếu triệu chứng nặng hoặc không cải thiện, cần đến cơ sở y tế.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nên uống nhiều nước. Các bác sĩ đặc biệt lưu ý người bệnh suy tim, suy thận mạn hoặc đang chạy thận nhân tạo không nên tự áp dụng khuyến cáo uống thật nhiều nước khi trời nóng. Khả năng đào thải nước ở những người này bị hạn chế, uống quá mức có thể gây quá tải tuần hoàn, phù phổi, tăng huyết áp hoặc làm nặng suy tim.

Nhóm người bệnh này cần tuân thủ lượng dịch vào-ra theo chỉ định của bác sĩ. Khi phải ra ngoài trời nóng, nên ưu tiên các biện pháp làm mát như mặc quần áo thoáng, tránh hoạt động ngoài trời vào thời điểm nắng nóng gay gắt và không tự ý tăng lượng nước uống.

https://nhandan.vn/ton-thuong-than-cap-vi-mat-nuoc-do-nang-nong-post981995.html?gidzl=_i6LLATgPMRyt9nKg79ZPFFSar2nV3rYwuBC0h8fCpw_XyC9u2ioRhwBdr-nTc1fwut9MZPicCW5esfeP0

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Tổn thươngthận cấpnắng nóng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá lương thực thế giới tăng nhẹ vì nắng nóng và bất ổn địa chính trị

Ngày 8/8, Liên hợp quốc cho biết giá các mặt hàng lương thực chủ chốt trên thị trường quốc tế đã tăng nhẹ trong tháng 7 vừa qua, trong bối cảnh các đợt nắng nóng gay gắt tại nhiều khu vực sản xuất, những rủi ro thời tiết liên quan hiện tượng El Nino và bất ổn địa chính trị tiếp tục đẩy chi phí năng lượng lên cao.

Giá lương thực thế giới tăng nhẹ vì nắng nóng và bất ổn địa chính trị
Pháp lập bản đồ các điểm tránh trú nóng

Trong nỗ lực tăng cường khả năng thích ứng với các đợt nắng nóng ngày càng khắc nghiệt, Chính phủ Pháp vừa đưa vào hoạt động bản đồ trực tuyến xác định các điểm tránh nóng trên toàn quốc, giúp người dân dễ dàng tìm đến những không gian có nhiệt độ dễ chịu để nghỉ ngơi và bảo vệ sức khỏe trong thời gian xảy ra nắng nóng cực đoan.

Pháp lập bản đồ các điểm tránh trú nóng
Nắng nóng, hạn hán gia tăng: Biện pháp ứng phó của một số nước

Trong bối cảnh nhiều khu vực trên thế giới liên tiếp ghi nhận các đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng, nhiều quốc gia đang đẩy mạnh các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm nguồn nước, bảo vệ sức khỏe người dân và giảm thiểu tác động đến sản xuất. Giới khoa học đồng thời cảnh báo xu hướng nắng nóng kéo dài có thể trở nên phổ biến hơn trong thời gian tới dưới tác động của biến đổi khí hậu và sự phát triển của hiện tượng El Niño.

Nắng nóng, hạn hán gia tăng Biện pháp ứng phó của một số nước
Anh ban bố cảnh báo sức khỏe kéo dài một tuần trước đợt nắng nóng mới

Cơ quan An ninh y tế Vương quốc Anh (UKHSA) ngày 4/7 đã kích hoạt cảnh báo sức khỏe do nắng nóng cấp độ vàng đối với 6 vùng của England, gồm Đông Midlands, Đông England, Thủ đô London, các vùng Đông Nam, Tây Nam và Tây Midlands, có hiệu lực từ 12 giờ trưa 4/7 đến 20 giờ ngày 11/7, trong bối cảnh nước Anh chuẩn bị đón đợt nắng nóng thứ ba trong mùa Hè năm nay.

Anh ban bố cảnh báo sức khỏe kéo dài một tuần trước đợt nắng nóng mới
Sóng nhiệt ở châu Âu: Khi nắng nóng cực đoan trở thành “bình thường mới”

Trong bối cảnh nắng nóng kỷ lục bao trùm châu Âu, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), các cơ quan khí tượng quốc gia và các đối tác đang “thiết kế” kế hoạch hành động vì sức khỏe cộng đồng cho hàng triệu người phải đối mặt với nhiệt độ nguy hiểm. Nắng nóng cực đoan cũng ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và hệ sinh thái. Khi những đợt nắng nóng chưa từng có tiền lệ năm nay phá vỡ các kỷ lục về nhiệt độ, nhiều chuyên gia cảnh báo hiện tượng thời tiết cực đoan này đang trở thành hiện tượng “bình thường mới” ở châu Âu.

Sóng nhiệt ở châu Âu Khi nắng nóng cực đoan trở thành “bình thường mới”

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top