Động đất ở Quảng Tây, Trung Quốc làm 3 người chết, mất tích

ClockThứ Hai, 18/05/2026 15:13
Trận động đất 5,2 độ richter xảy ra tại thành phố Liễu Châu, thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đã làm ít nhất 2 người chết và 1 người mất tích. Công tác tìm kiếm, cứu hộ đang khẩn trương triển khai.

Hiện trường vụ động đất. (Ảnh: CCTV) 

Thông tin từ truyền thông Trung Quốc dẫn số liệu chính thức của Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc, một trận động đất mạnh 5,2 độ richter đã xảy ra lúc 0 giờ 21 phút ngày 18/5 (theo giờ địa phương) tại quận Liễu Nam, thành phố Liễu Châu, Quảng Tây, với độ sâu tâm chấn 8km.

Ngay sau khi động đất xảy ra, Cục Động đất Trung Quốc đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp III, đồng thời cử tổ công tác khẩn cấp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác ứng phó động đất, cứu nạn, cứu hộ. 

Ban chỉ huy phòng, chống động đất và thiên tai thành phố Liễu Châu đã điều động 315 người, 51 phương tiện thuộc lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ đến hiện trường để thống kê thiệt hại và tình hình động đất, di dời người dân đến nơi an toàn, tìm kiếm cứu hộ và giám sát dư chấn.

Tính đến 8 giờ 14 phút sáng 18/5, lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm được thi thể của 2 người thiệt mạng tại hiện trường động đất, công tác tìm kiếm 1 người mất tích vẫn đang được triển khai.

Ngoài ra, trận động đất đã làm 13 ngôi nhà bị sập, 4 người phải nhập viện điều trị, 7.000 người dân phải di dời đến nơi an toàn. Hệ thống viễn thông, điện, nước, khí gas và giao thông ở vùng bị động đất vẫn đang hoạt động bình thường.

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: động đấtQuảng TâyTrung Quốc
Boeing kỳ vọng cú hích lớn từ đơn hàng “khủng” với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay của Boeing, đồng thời để ngỏ khả năng nâng quy mô đơn hàng lên tới 750 chiếc. Ông cũng cho biết các máy bay này sẽ sử dụng động cơ của GE Aerospace. Tuy nhiên, các chi tiết như dòng máy bay được đặt mua hay thời điểm bàn giao hiện chưa được công bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm cấp nhà nước Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 13/5 đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nỗ lực thúc đẩy đối thoại và giảm căng thẳng về thương mại, an ninh và nhiều vấn đề quốc tế.

