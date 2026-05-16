Động đất ở Quảng Tây, Trung Quốc làm 3 người chết, mất tích

Hiện trường vụ động đất. (Ảnh: CCTV)

Thông tin từ truyền thông Trung Quốc dẫn số liệu chính thức của Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc, một trận động đất mạnh 5,2 độ richter đã xảy ra lúc 0 giờ 21 phút ngày 18/5 (theo giờ địa phương) tại quận Liễu Nam, thành phố Liễu Châu, Quảng Tây, với độ sâu tâm chấn 8km.

Ngay sau khi động đất xảy ra, Cục Động đất Trung Quốc đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp III, đồng thời cử tổ công tác khẩn cấp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác ứng phó động đất, cứu nạn, cứu hộ.

Ban chỉ huy phòng, chống động đất và thiên tai thành phố Liễu Châu đã điều động 315 người, 51 phương tiện thuộc lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ đến hiện trường để thống kê thiệt hại và tình hình động đất, di dời người dân đến nơi an toàn, tìm kiếm cứu hộ và giám sát dư chấn.

Tính đến 8 giờ 14 phút sáng 18/5, lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm được thi thể của 2 người thiệt mạng tại hiện trường động đất, công tác tìm kiếm 1 người mất tích vẫn đang được triển khai.

Ngoài ra, trận động đất đã làm 13 ngôi nhà bị sập, 4 người phải nhập viện điều trị, 7.000 người dân phải di dời đến nơi an toàn. Hệ thống viễn thông, điện, nước, khí gas và giao thông ở vùng bị động đất vẫn đang hoạt động bình thường.

