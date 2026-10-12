iPhone 18 Pro và OPPO Find X10: So sánh hai flagship trong tầm giá 35 - 40 triệu đồng

So sánh iPhone 18 Pro và OPPO Find X10 chi tiết

iPhone 18 Pro và OPPO Find X10 có nhiều khác biệt về thiết kế, màn hình, hiệu năng, camera và pin. Việc xem xét từng yếu tố sẽ giúp người dùng xác định những trang bị thực sự cần thiết thay vì chỉ dựa vào thông số.

Về thiết kế: iPhone 18 Pro nhỏ gọn, OPPO Find X10 mỏng hơn

iPhone 18 Pro có kích thước 150 x 71,9 x 8,8 mm và nặng 211 g. Trong khi đó, OPPO Find X10 lớn hơn với 156,5 x 74,3 x 8,4 mm và trọng lượng 216 g. Nhờ bề ngang nhỏ gọn hơn, iPhone phù hợp với những ai hay dùng máy bằng một tay, còn OPPO lại có lợi thế về độ mỏng khi thân máy mỏng hơn 0,4 mm.

Nguồn: Sforum

Về chất liệu, cả hai đều dùng khung nhôm và mặt kính, song vật liệu bảo vệ cùng thiết kế cụm camera mỗi máy một khác. Về khả năng chống nước và bụi, OPPO đạt chuẩn IP68/IP69, nhỉnh hơn so với mức IP68 của iPhone.

Về màn hình: OPPO Find X10 có lợi thế về kích thước và tần số quét

OPPO Find X10 trang bị màn hình LTPO AMOLED 6,59 inch, tần số quét 144Hz, lớn hơn màn hình LTPO Super Retina XDR OLED 6,3 inch, 120Hz trên iPhone 18 Pro. Không gian hiển thị rộng của OPPO phù hợp với người thường xem phim, đọc tài liệu hoặc chơi game, trong khi iPhone thuận tiện hơn khi cầm nắm.

Nguồn: Sforum

Về độ sáng, OPPO đạt mức đỉnh 3.600 nits, cao hơn 3.000 nits trên iPhone. Cả hai hỗ trợ nội dung HDR, nhưng khả năng hiển thị ngoài trời thực tế còn phụ thuộc ánh sáng môi trường, nội dung và điều kiện kích hoạt độ sáng.

Về hiệu năng: Chip A20 Pro và Dimensity 9600M có gì khác biệt?

iPhone 18 Pro dùng chip A20 Pro tiến trình 2 nm, trong khi OPPO Find X10 trang bị Dimensity 9600M tiến trình 3 nm. Cả hai đều có RAM 12GB và tùy chọn bộ nhớ 256GB, đáp ứng tốt nhu cầu đa nhiệm, lưu trữ ứng dụng và chỉnh sửa nội dung.

Theo số liệu AnTuTu V11 do Sforum đăng tải, iPhone đạt 3.519.141 điểm, vượt mức 3.156.769 điểm của OPPO. Điểm GPU của iPhone cũng cao hơn, cho thấy lợi thế trong các bài đo đồ họa, tuy nhiên con số này chưa đủ để kết luận về mức FPS khi chơi game thực tế.

Về phần mềm, iPhone chạy iOS 27 với Face ID, còn OPPO dùng Android 17 cùng giao diện ColorOS 17 và cảm biến vân tay siêu âm. Việc chọn máy nào sẽ tùy thuộc vào hệ sinh thái và cách mở khóa mà bạn quen dùng.

Về Camera: OPPO Find X10 nổi bật với cảm biến 200MP, iPhone mạnh về quay video

OPPO Find X10 có camera chính và camera tele đều 200MP, cho ảnh nhiều chi tiết, dễ crop mà vẫn giữ độ nét, hợp với người thích chụp phong cảnh hay in ảnh khổ lớn. Camera tele zoom quang 2,8x đủ dùng cho chân dung và các cảnh quen thuộc hằng ngày. Trong khi đó, iPhone 18 Pro dùng camera 48MP kết hợp tele zoom quang 4x, giúp bạn chụp rõ chủ thể ở xa như sân khấu, sự kiện.

Nguồn: Sforum

Ở camera selfie, OPPO với cảm biển 50MP, cho ảnh tự sướng chi tiết hơn khi chụp nhóm hoặc cần cắt ghép. iPhone dùng cảm biến 18MP, đủ cho nhu cầu selfie và gọi video thường ngày.

Về khả năng quay video video, iPhone hỗ trợ ProRes, ProRes RAW và Apple Log 2, giúp người quay dựng chuyên nghiệp có nhiều dữ liệu hơn để chỉnh màu. OPPO quay được 8K và 4K 120fps cùng định dạng LOG giúp lưu lại nhiều chi tiết và có thêm lựa chọn khi làm nội dung sáng tạo.

Về pin và sạc: OPPO Find X10 vượt trội về dung lượng và tốc độ sạc

OPPO Find X10 có pin 8.000 mAh, gần gấp đôi mức 4.056 mAh của iPhone 18 Pro, nên phù hợp với người hay dùng bản đồ, quay video hoặc chơi game khi di chuyển và không muốn lo hết pin giữa ngày. Máy hỗ trợ sạc dây 80W và sạc không dây 50W, giúp nạp đầy năng lượng nhanh chóng trong những lúc nghỉ ngắn.

Về phía iPhone 18 Pro, máy hỗ trợ sạc nhanh có dây và sạc không dây MagSafe/Qi2 công suất 25W. Dù tốc độ nạp chưa theo kịp OPPO, đế sạc từ tính tự hít vào đúng vị trí ở mặt lưng, giúp việc sạc gọn gàng và tiện lợi hơn.

Nên mua iPhone 18 Pro hay OPPO Find X10?

iPhone 18 Pro phù hợp với người thường xuyên quay video, chỉnh màu chuyên nghiệp và đã quen dùng các thiết bị trong hệ sinh thái Apple. Thân máy nhỏ gọn giúp thao tác thuận tiện, cùng điểm GPU cao hơn trong các bài đo, là những yếu tố đáng cân nhắc nếu bạn ưu tiên sự gọn gàng và khả năng xử lý đồ họa.

Ngược lại, OPPO Find X10 hướng đến người hay xem phim, chụp ảnh độ phân giải cao hoặc cần pin dung lượng lớn. Màn hình rộng cùng khả năng sạc nhanh cũng hợp với những ai thường xuyên di chuyển, ít có thời gian cắm sạc.

Bảng giá iPhone 18 tại CellphoneS

Để chọn phiên bản phù hợp với nhu cầu sử dụng và ngân sách, bạn có thể tham khảo bảng giá iPhone 18 Series tại CellphoneS. Hiện sản phẩm có giá niêm yết khởi điểm từ 38,99 triệu đồng cho iPhone 18 Pro và 41,99 triệu đồng cho iPhone 18 Pro Max. Chi tiết giá bán từng phiên bản như sau:

Giá iPhone 18 Pro tại CellphoneS:

● iPhone 18 Pro 256GB: Từ 38.890.000 đồng.

● iPhone 18 Pro 512GB: 45.490.000 đồng.

● iPhone 18 Pro 1TB: 58.490.000 đồng.

● iPhone 18 Pro 2TB: 77.990.000 đồng.

Giá iPhone 18 Pro Max tại CellphoneS:

● iPhone 18 Pro Max 256GB: 41.990.000 đồng.

● iPhone 18 Pro Max 512GB: 48.490.000 đồng.

● iPhone 18 Pro Max 1TB: 61.490.000 đồng.

● iPhone 18 Pro Max 2TB: 80.990.000 đồng.

Nhìn chung, iPhone 18 Pro phù hợp với nhu cầu quay dựng chuyên sâu và sử dụng hệ sinh thái Apple, trong khi OPPO Find X10 có lợi thế về pin, màn hình và giá khởi điểm. Bạn có thể xem thông tin hai sản phẩm tại CellphoneS để lựa chọn theo ngân sách và thói quen sử dụng.