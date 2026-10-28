Gần 500 vận động viên tranh tài tại giải cầu lông - bóng bàn -pickleball

Lãnh đạo thành phố cùng đại diện các sở, ban ngành tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải. Ảnh: Thành Nhân

Tham dự, động viên có đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế; đồng chí Đinh Thị Như Hiền, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Huế; đồng chí Phan Thanh Hải, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Huế.

Giải năm nay thu hút 477 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến từ 35 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Đảng bộ UBND thành phố. Các vận động viên tranh tài ở 3 môn cầu lông, bóng bàn, pickleball với các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ; riêng môn bóng bàn có thêm nội dung đơn nam và đơn nữ. Các nội dung thi đấu đôi dành cho lãnh đạo được chia thành hai nhóm tuổi: từ 45 tuổi trở lên và từ 44 tuổi trở xuống. Đối với trưởng, phó phòng và nhân viên, các nội dung đơn và đôi được chia thành hai nhóm tuổi: từ 41 tuổi trở lên và từ 40 tuổi trở xuống. Căn cứ vào thành tích thi đấu, Ban Tổ chức sẽ trao giải cá nhân, giải đôi và giải toàn đoàn.

Được tổ chức thường niên, giải hướng đến tạo sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau những giờ làm việc. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố.



Giải được tổ chức tại hai địa điểm Nhà thi đấu Quảng trường Văn hóa, Thể thao thành phố Huế, số 1 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ và sân Cao đẳng Công nghiệp Huế, 70 Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa.