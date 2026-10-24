Mở hướng phát triển du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe

Giới thiệu các sản phẩm trải nghiệm chăm sóc sức khỏe cho các đơn vị lữ hành.

Từ bài toán thiếu liên kết

Sau đợt điều trị bệnh, ông Đinh Văn Đô (đến từ Đắk Lắk) quyết định ở lại Huế thêm vài ngày để nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe. Nhờ người quen giới thiệu, ông tìm hiểu một số dịch vụ ngâm khoáng nóng, massage trị liệu. Điều khiến ông Đô thích thú là ngoài hệ thống bệnh viện có chuyên môn sâu, Huế còn có những khu nghỉ dưỡng yên tĩnh cùng các dịch vụ trị liệu, thư giãn. Thế nhưng, để kết hợp những trải nghiệm ấy thành hành trình phù hợp với tình trạng sức khỏe, ông phải tự tìm kiếm thông tin, liên hệ và đặt lịch từng nơi.

Thực tế, các cơ sở y tế cũng vẫn còn những “khoảng trống” để phát triển du lịch y tế và CSSK. Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, mặc dù áp dụng mô hình Hospital - Hotel (bệnh viện - khách sạn), đã đón các nhóm khách ngoại tỉnh đến thăm khám, kết hợp lưu trú, song sự gắn kết giữa dịch vụ y tế và du lịch mới ở bước đầu.

Ông Nguyễn Trí Thức, Quản lý dịch vụ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế cho biết, trong giai đoạn đầu, do chưa liên kết với doanh nghiệp lữ hành, bệnh viện chưa có các sản phẩm trọn gói về du lịch y tế và CSSK. Khách chủ yếu lưu trú 2 ngày 1 đêm. Nhu cầu kết hợp khám sức khỏe, lưu trú với tham quan đã có, nhưng các dịch vụ chưa được tổ chức thành một chương trình hoàn chỉnh.

Bên cạnh đó, các cơ sở spa, massage trị liệu chưa liên kết với doanh nghiệp lữ hành đưa dịch vụ vào chương trình tour nên tính ổn định về lượng khách chưa cao. Ông Phạm Văn Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Cội Spa (Cội Spa & Massage) cho biết, tuy đã có nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến sử dụng dịch vụ, song chủ yếu là khách tự tìm đến. “Khách thường sử dụng dịch vụ vào buổi tối, sau khi tham quan. Do chưa được đưa vào chương trình tour của các đơn vị lữ hành, việc sắp xếp lịch trình, điều phối lượng khách tập trung cùng thời điểm là vấn đề đặt ra”, ông Hiền chia sẻ.

Huế có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch y tế và CSSK, từ hệ thống y tế chuyên sâu, dịch vụ khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng đến nền y học cổ truyền gắn với Thái y viện triều Nguyễn. Thành phố còn có hệ thống cơ sở nghỉ dưỡng, suối khoáng nóng và nhiều trải nghiệm chăm sóc thể chất, tinh thần. Song, việc khai thác những thế mạnh này vẫn hạn chế, nhất là sự kết nối giữa y tế và du lịch. Những thế mạnh về tim mạch, phục hồi chức năng chuyên sâu, y học cổ truyền chưa được khai thác tương xứng để hình thành sản phẩm du lịch y tế có thương hiệu.

Xây dựng hệ sinh thái, đưa sản phẩm ra thị trường

Giữa tháng 9/2026, bốn đơn vị, gồm: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, Hò Lơ Travel và Vietravel Huế đã ký kết hợp tác, ra mắt hệ sinh thái du lịch CSSK. Sự hợp tác mở ra hướng kết nối các thế mạnh về dịch vụ y tế, tổ chức tour và khai thác giá trị văn hóa, di sản.

Khách nghỉ dưỡng kết hợp các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại Alba Wellness Valley by Fusion. Ảnh: Alba Wellness Valley by Fusion

Ông Nguyễn Trí Thức chia sẻ, hiện nay, bệnh viện phối hợp với các đơn vị lữ hành xây dựng tour chuyên đề kết hợp du lịch với dịch vụ phục hồi sức khỏe, thẩm mỹ và chăm sóc thể chất, tinh thần. “Chúng tôi không xây dựng sản phẩm một cách ồ ạt mà theo từng giai đoạn để khách trải nghiệm tốt nhất, từ đó hoàn thiện và “đóng gói” từng sản phẩm. Dự kiến, những gói sản phẩm 3 ngày 2 đêm sẽ ra mắt vào cuối năm 2026”, ông Thức cho biết.

Theo ông Hoàng Văn Khánh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Vietravel Huế, các sản phẩm sẽ được đánh giá về mặt chuyên môn trước khi chào bán cho du khách. Việc thiết kế chương trình cũng theo hướng linh hoạt, để khách có thể lựa chọn chương trình CSSK toàn diện, từng phần hoặc chỉ trải nghiệm những dịch vụ phù hợp với nhu cầu.

Cùng với việc hình thành hệ sinh thái này, ngành du lịch đang nghiên cứu xây dựng Đề án Phát triển du lịch y tế trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035. Bốn nhóm sản phẩm được nghiên cứu gồm: du lịch y tế gắn với y học hiện đại; khám, điều trị và phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền; trải nghiệm y học cung đình triều Nguyễn; tắm khoáng và trị liệu CSSK.

Theo định hướng bước đầu, ngoài mục tiêu tăng lượng khách, thời gian lưu trú trung bình được hướng đến là 3 - 4 ngày. Với thị trường quốc tế, Huế ưu tiên khai thác khách Lào, Thái Lan, đồng thời mở rộng tiếp cận các thị trường Campuchia, Đông Bắc Á và châu Âu. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài có nhu cầu thăm thân kết hợp khám sức khỏe cũng là nhóm khách được quan tâm.

Để đưa sản phẩm ra thị trường, liên kết giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ là yêu cầu hàng đầu. Tại lễ ra mắt hệ sinh thái du lịch CSSK ngày 16/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh yêu cầu tăng cường liên kết, xem sản phẩm CSSK là sản phẩm chung của cả hệ sinh thái. Các đơn vị cần chú trọng chất lượng, cách tổ chức bài bản và công tác quảng bá để hình thành sản phẩm đặc trưng của Huế.

Theo bà Trần Nguyễn Lan Khuê, Đồng sáng lập và Giám đốc Chiến lược Công ty Cổ phần Hò Lơ Travel, sản phẩm du lịch CSSK cần kết nối các dịch vụ thành gói, từ thăm khám, tầm soát, tư vấn của bác sĩ đến dinh dưỡng, dưỡng sinh và trải nghiệm văn hóa, di sản. Theo định hướng của các đơn vị trong hệ sinh thái du lịch CSSK, các hoạt động phải được sắp xếp theo lịch trình hợp lý, hướng đến tính cá nhân hóa để khách lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu sức khỏe và sở thích.

Du lịch y tế và CSSK không phải hướng đi mới, nhưng vẫn còn nhiều dư địa phát triển tại Huế. Điều quan trọng là sớm hình thành những sản phẩm cụ thể, có chất lượng, phù hợp với nhu cầu thị trường và được khai thác trên cơ sở liên kết thực chất giữa các đơn vị.