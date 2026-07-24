Tiếp sức cho học sinh khó khăn

Hội LHPN phường Kim Long hỗ trợ xe đạp cho học sinh khó khăn.

Em Hoàng Nhật Long Vũ, học sinh ở phường Hương An chia sẻ: “Nhận chiếc xe đạp trước thềm năm học mới, em rất vui. Chiếc xe giúp em đến trường nhanh và an toàn hơn”.

Với Long Vũ, chiếc xe đạp là món quà đặc biệt trong những ngày chuẩn bị bước vào năm học mới. Gia đình còn nhiều khó khăn nên những khoản chi phí cho việc học tập của em luôn là gánh nặng. Sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp hội LHPN và nhà hảo tâm không chỉ mang giá trị vật chất mà còn giúp em cảm nhận được sự sẻ chia, đồng hành của cộng đồng.

Một chiếc xe đạp có thể là điều bình thường đối với nhiều học sinh, nhưng với những em có hoàn cảnh khó khăn, đó là phương tiện để con đường đến trường trở nên thuận lợi hơn. Từ món quà nhỏ ấy, các em có thêm động lực để học tập và vững tin hơn vào chặng đường phía trước.

Năm nay, Hội LHPN xã Đan Điền đã trao 90 suất học bổng, với tổng kinh phí 110 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, em Điểu Thị Yến Nhi, học lớp 10 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, ở thôn Quảng Hòa, nhận suất học bổng trị giá 3,2 triệu đồng.

“Số tiền đó thực sự rất lớn đối với em và gia đình. Em sẽ có thêm chi phí để mua dụng cụ học tập, sách vở...”, Yến Nhi nói.

Suất học bổng đến đúng thời điểm giúp Yến Nhi có thêm điều kiện chuẩn bị cho năm học mới. Nhưng hơn cả giá trị của số tiền, đó còn là sự động viên để em tiếp tục cố gắng học tập, vượt qua hoàn cảnh và thực hiện những ước mơ của mình.

Hội LHPN xã Đan Điền đang nhận đỡ đầu 36 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Các em được hỗ trợ hằng tháng. Hội chủ động kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm để trao tặng quà, sách vở, dụng cụ học tập, xe đạp… giúp các em có thêm điều kiện đến trường.

Trong ngày khai giảng, cán bộ Hội còn tổ chức đưa các cháu mồ côi được Hội nhận đỡ đầu đến trường. Những việc làm giản dị nhưng chứa đựng tình yêu thương, giúp các em cảm nhận rằng mình luôn có người đồng hành trong những chặng đường đầu đời.

“Tùy từng trường hợp, Hội vận động, hỗ trợ những nhu cầu thiết thực như sách vở, dụng cụ học tập, xe đạp hay các phần quà. Mục tiêu là giúp các em giảm bớt khó khăn, yên tâm học tập và không vì hoàn cảnh gia đình mà phải bỏ dở việc học”, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN xã Đan Điền thông tin.

Hội LHPN thành phố Huế và các cấp hội phụ nữ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến trẻ em thuộc các gia đình dễ bị tổn thương. Tại nhiều địa phương, các em học sinh là con của phụ nữ đơn thân được trao học bổng và gói hỗ trợ học tập ngay trước thềm năm học mới.

Theo bà Dương Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế, với những gia đình dễ bị tổn thương, sự hỗ trợ đúng lúc không chỉ giúp giải quyết khó khăn trước mắt mà còn tạo thêm cơ hội để người mẹ ổn định cuộc sống, chăm lo tốt hơn cho con. Từ những chiếc xe đạp, suất học bổng, chiếc cặp, máy tính... trao cho các em học sinh, mỗi hoạt động đều chung một mục tiêu: không để trẻ em nào vì hoàn cảnh khó khăn mà bị bỏ lại phía sau.

Với phương châm “Trao yêu thương - Tiếp bước đến trường”, các cấp hội LHPN thành phố tiếp tục kết nối, vận động nguồn lực, đồng hành cùng trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.