Tiếp sức khởi nghiệp

Bà Nguyễn Thị Trà My giới thiệu sản phẩm Myy Nature đến khách hàng.

Nhận diện rào cản

Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân do Hội Doanh nhân trẻ TP. Huế tổ chức mới đây, nhiều startup đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển và mong muốn có thêm cơ chế đồng hành phù hợp.

Khởi nghiệp trong lĩnh vực trang sức đá quý, kết hợp sản phẩm thủ công, ông Trần Minh Đức, đồng sáng lập Linh Gems & Jewels cho rằng, startup cần lộ trình rõ hơn từ nghiên cứu, thử nghiệm đến tìm kiếm khách hàng đầu tiên và kết nối nhà đầu tư.

Theo ông Trần Minh Đức, khó khăn thường xuất hiện ở giai đoạn chuyển từ ý tưởng sang sản phẩm có khả năng thương mại hóa. DN phải tốn chi phí thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm nhưng chưa đủ doanh thu và dữ liệu thị trường để tiếp cận các quỹ lớn. Từ thực tế đó, ông Đức đề xuất cần có nguồn hỗ trợ quy mô nhỏ, thủ tục gọn cho giai đoạn chứng minh tính khả thi của ý tưởng, đồng thời có đầu mối hướng dẫn DN ở từng chặng phát triển.

Cùng chung trăn trở này, bà Nguyễn Thị Trà My, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản phẩm thiên nhiên Trà My cho rằng, startup hiện phải tự tìm kiếm riêng lẻ từ chuyên gia, chương trình khoa học - công nghệ đến nguồn vốn và đối tác thị trường.

Bà Trà My đề xuất hình thành một cơ chế hoặc đầu mối kết nối dành cho các dự án đổi mới sáng tạo, hướng tới hệ sinh thái hỗ trợ xuyên suốt từ ý tưởng đến thương mại hóa. Khi đó, DN có thể nhanh chóng xác định nơi cần tìm đến thay vì mất nhiều thời gian dò tìm từng nguồn lực.

Ở lĩnh vực công nghệ số, ông Đặng Phước Toàn, nhà sáng lập Công ty cổ phần Công nghệ số NextGen quan tâm đến bài toán tăng trưởng. Từ quá trình phát triển các sản phẩm, giải pháp công nghệ, ông Toàn cho rằng, thành phố cần thúc đẩy chính sách hỗ trợ vốn cho đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để những startup có tiềm năng từng bước phát triển thành DN công nghệ có quy mô lớn.

“Điều DN cần không chỉ là biết có chính sách hỗ trợ, mà phải rõ cơ chế nào có thể tiếp cận, điều kiện ra sao và những chính sách nào cần tiếp tục hoàn thiện cho giai đoạn tăng trưởng”, ông Đặng Phước Toàn chia sẻ.

Đa dạng kênh hỗ trợ

Theo ông Nguyễn Kim Tùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, hiện nay không thể áp dụng một gói hỗ trợ chung cho tất cả startup, bởi mỗi DN đang ở một giai đoạn phát triển khác nhau. Có đơn vị cần hoàn thiện sản phẩm, đào tạo nhân lực, xây dựng thương hiệu; trong khi DN khác lại cần thị trường, hạ tầng hoặc nguồn vốn.

Ông Nguyễn Kim Tùng cho biết, DN có thể tìm hiểu, tiếp cận 11 gói hỗ trợ, gồm 9 gói của địa phương và 2 gói của Trung ương, liên quan đến phát triển thương hiệu, đổi mới công nghệ, kết nối thị trường, thuê đất, hạ tầng và đào tạo nâng cao năng lực. Các chương trình, điều kiện và thông tin liên hệ đã được công khai để DN đối chiếu với nhu cầu thực tế.

Để rút ngắn quá trình tìm kiếm, DN có thể liên hệ Phòng Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Tại đây, DN sẽ được hướng dẫn hồ sơ, xác định chương trình phù hợp và kết nối với chuyên gia, nhà khoa học hoặc những đơn vị đã có kinh nghiệm. “Điều quan trọng là DN phải xác định rõ mình đang vướng ở khâu nào để được hỗ trợ đúng nhu cầu, thay vì tìm kiếm nguồn lực một cách rời rạc”, ông Nguyễn Kim Tùng nhấn mạnh.

Bên cạnh các chính sách hỗ trợ, thành phố đang từng bước tạo thêm điều kiện để DN tiếp cận dữ liệu và công nghệ. Hệ thống dữ liệu mở tại data.hue.gov.vn hiện công bố 227 bộ dữ liệu (tính đến ngày 18/8). DN có thể khai thác những dữ liệu phù hợp hoặc đề xuất nhu cầu nếu thông tin hiện có chưa đáp ứng yêu cầu.

Với những sản phẩm mới cần được kiểm chứng trước khi đưa ra thị trường, Sở Khoa học và Công nghệ đang tham mưu hoàn thiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, đồng thời chuẩn bị các không gian thử nghiệm dùng chung cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo. Qua đó, DN có thêm điều kiện thử nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện sản phẩm trong thực tế.

Thành phố cũng xây dựng “Nền tảng số kết nối ba nhà” tại 3nha.hue.gov.vn nhằm đưa nhu cầu thực tế của cơ quan nhà nước, DN và nhà khoa học lên cùng một nền tảng. Từ đó, tạo thêm cơ hội kết nối và tìm kiếm giải pháp phù hợp.

Cũng theo ông Nguyễn Kim Tùng, khi DN chủ động giải quyết các bài toán phù hợp với năng lực, họ không chỉ thử nghiệm được sản phẩm trên thực tế mà còn gia tăng cơ hội tiếp cận thị trường.