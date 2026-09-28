Tiếp sức cho nạn nhân da cam

Đại tá Hà Văn Ái (thứ 2, bìa phải), Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố động viên các gia đình được nhận cây giống.

Đến thăm gia đình ông Hồ Văn Cầu (SN 1956, thôn A Đớt, xã A Lưới 4) vào một ngày giữa tháng 10/2026, chúng tôi chứng kiến những khó khăn mà gia đình đang trải qua. Bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học, sức khỏe yếu lại bị liệt chân tay, ông Cầu hoàn toàn mất khả năng lao động. Cuộc sống của vợ chồng già phụ thuộc vào thu nhập bấp bênh từ việc làm thuê, làm nương rẫy của con cái.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, đầu tháng 8, Bộ CHQS thành phố đã hỗ trợ gia đình ông Cầu một cặp heo giống. Sau hơn 2 tháng chăm sóc, mỗi con đã đạt trọng lượng gần 50kg/con. Chị Hồ Thị Cứ, con dâu ông Cầu chia sẻ: “Nhìn cặp heo lớn lên từng ngày, gia đình vui mừng lắm. Đây là tài sản rất lớn với chúng tôi. Xin cảm ơn các chú bộ đội và chính quyền địa phương đã luôn quan tâm, nâng đỡ”.

Cùng với gia đình ông Cầu, gia đình anh Hồ Khăm Đon và chị Hồ Thị Kim Sơn ở thôn Hương Lâm cũng được hỗ trợ gần 150 cây giống cam, bưởi da xanh cùng phân bón. Không chỉ trao tặng cây giống, các chiến sĩ còn hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc. Chị Sơn tâm sự: “Được sự giúp đỡ của Bộ CHQS thành phố, gia đình rất biết ơn. Có vườn cây này, ngoài giờ lên nương, vợ chồng tôi tập trung làm cỏ, bắt sâu, hy vọng cây sinh trưởng tốt, cho thu hoạch cao trong những năm tới”.

Đây là hai trong số những gia đình được hỗ trợ từ mô hình dân vận khéo: “Bộ CHQS thành phố đồng hành, chia sẻ nỗi đau da cam/dioxin giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo”. Chỉ tính riêng tại xã A Lưới 4, Bộ CHQS thành phố cùng các đơn vị phối hợp đã trao tặng 30 cặp heo giống cho 30 hộ; tặng cây ăn quả, phân bón cho 6 hộ; trao 40 xe lăn cho người cần hỗ trợ vận động cùng nhiều phần quà nhu yếu phẩm, tiền mặt cho 30 đối tượng khó khăn với tổng kinh phí 409 triệu đồng.

Đánh giá về sự đồng hành này, ông Hồ Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã A Lưới 4 khẳng định, đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tình đoàn kết quân - dân, góp phần hỗ trợ địa phương trong công tác an sinh xã hội.

Nhằm duy trì hoạt động hỗ trợ lâu dài, tạo ra sự trợ lực bền vững, chương trình phối hợp giữa Bộ CHQS thành phố và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố được xây dựng theo từng lộ trình. Từ nay đến hết năm 2027, các đơn vị tập trung rà soát hoàn cảnh các gia đình, hỗ trợ nhà ở tạm, chăm sóc sức khỏe và sinh kế cho những trường hợp khó khăn. Trong giai đoạn 2028 - 2030, chương trình hướng đến việc giới thiệu việc làm cho khoảng 70 - 100 đối tượng, phấn đấu tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí 100%, đồng thời nhận đỡ đầu một số học sinh là con của những người bị nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn.

Những phần quà, cây giống, con giống tuy giản dị nhưng mang đến sự hỗ trợ cần thiết về vật chất và tinh thần. Sự đồng hành trách nhiệm và ân tình của lực lượng vũ trang thành phố Huế không chỉ tiếp thêm nghị lực cho các nạn nhân da cam vươn lên ổn định cuộc sống, mà còn tỏa sáng thêm phẩm chất cao quý của người lính “Bộ đội Cụ Hồ” - luôn hết lòng vì dân, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.