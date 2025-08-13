  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 21/08/2025 14:48

Giám sát phòng, chống tác hại thuốc lá tại 2 xã Bình Điền và A Lưới

HNN.VN - Hoạt động trên vừa được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế triển khai tại các trạm y tế và UBND 2 xã Bình Điền và A Lưới 5.

Phát động chiến dịch xây dựng môi trường không khói thuốc tại Huế Xây dựng môi trường du lịch không khói thuốcTăng cường giám sát phòng, chống tác hại thuốc lá tại các khách sạn ở Huế

Đoàn giám sát tại xã Bình Điền 

Nội dung giám sát tập trung vào các hoạt động xây dựng môi trường không khói thuốc, như việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL), xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, ký cam kết cũng như treo biển cấm hút thuốc tại các địa điểm công cộng theo quy định.

Qua giám sát, đoàn công tác ghi nhận các đơn vị đã quan tâm triển khai khá tốt công tác PCTHTL. Ở cấp chính quyền địa phương, dù mới được kiện toàn bộ máy với nhiều khó khăn ban đầu, song lãnh đạo UBND các xã đã chú trọng chỉ đạo, góp phần đưa hoạt động PCTHTL đi vào nền nếp. Tại các cơ sở y tế, ngoài việc xây dựng mô hình “cơ sở y tế không khói thuốc”, các đơn vị còn tích cực tư vấn cai nghiện thuốc lá cho bệnh nhân và người nhà khi đến khám, điều trị, từ đó góp phần thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức cộng đồng.

Đoàn giám sát cũng nhấn mạnh, để giảm tỷ lệ hút thuốc lá, Ban Chỉ đạo PCTHTL ở các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại nơi làm việc. Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về tác hại của thuốc lá, lồng ghép nội dung PCTHTL vào báo cáo tổng kết hằng năm và đưa tiêu chí “nói không với thuốc lá” vào đánh giá thi đua của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Hoạt động giám sát lần này không chỉ giúp các địa phương, đơn vị đánh giá thực trạng triển khai, mà còn là cơ hội để tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần xây dựng môi trường làm việc, học tập và sinh hoạt trong lành, không khói thuốc.

NGỌC KHÁNH
 Từ khóa:
thuốc lágiám sátcdc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khai mạc Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát

Đây là lần đầu tiên Diễn đàn được tổ chức, cho thấy sự đổi mới không ngừng hoạt động của Quốc hội nhằm bảo đảm gắn kết chặt chẽ hoạt động giám sát với việc thực hiện chức năng lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Khai mạc Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát
Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa VIII:
Phát huy quyền giám sát, nâng cao hiệu lực quản trị địa phương

Những cuộc giám sát sâu sát với từng dự án, từng địa bàn chính là cách HĐND thành phố chọn để “không đứng ngoài cuộc” trước những chương trình trọng điểm, những kiến nghị sát sườn của cử tri.

Phát huy quyền giám sát, nâng cao hiệu lực quản trị địa phương

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top