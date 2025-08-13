Giám sát phòng, chống tác hại thuốc lá tại 2 xã Bình Điền và A Lưới

Đoàn giám sát tại xã Bình Điền

Nội dung giám sát tập trung vào các hoạt động xây dựng môi trường không khói thuốc, như việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL), xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, ký cam kết cũng như treo biển cấm hút thuốc tại các địa điểm công cộng theo quy định.

Qua giám sát, đoàn công tác ghi nhận các đơn vị đã quan tâm triển khai khá tốt công tác PCTHTL. Ở cấp chính quyền địa phương, dù mới được kiện toàn bộ máy với nhiều khó khăn ban đầu, song lãnh đạo UBND các xã đã chú trọng chỉ đạo, góp phần đưa hoạt động PCTHTL đi vào nền nếp. Tại các cơ sở y tế, ngoài việc xây dựng mô hình “cơ sở y tế không khói thuốc”, các đơn vị còn tích cực tư vấn cai nghiện thuốc lá cho bệnh nhân và người nhà khi đến khám, điều trị, từ đó góp phần thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức cộng đồng.

Đoàn giám sát cũng nhấn mạnh, để giảm tỷ lệ hút thuốc lá, Ban Chỉ đạo PCTHTL ở các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại nơi làm việc. Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về tác hại của thuốc lá, lồng ghép nội dung PCTHTL vào báo cáo tổng kết hằng năm và đưa tiêu chí “nói không với thuốc lá” vào đánh giá thi đua của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Hoạt động giám sát lần này không chỉ giúp các địa phương, đơn vị đánh giá thực trạng triển khai, mà còn là cơ hội để tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần xây dựng môi trường làm việc, học tập và sinh hoạt trong lành, không khói thuốc.