Tin bão gần biển Đông (cơn bão KALMAEGI)

HNN.VN - Chiều tối 2/11, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi bản tin về bão gần biển Đông (cơn bão KALMAEGI).

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Ảnh minh họa 

Hiện nay, (2/11), trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một cơn bão đang hoạt động, tên quốc tế là KALMAEGI.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 132,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11.

16 giờ ngày 03/11 bão chủ yếu theo hướng Tây, khoảng 20km/h, vị trí 10,7N 127,3E; trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines; cường độ bão có khả năng mạnh lên cấp 11-12, giật cấp 15.

16 giờ ngày 04/11 Tây Tây Bắc, 20-25 km/h, vị trí 11,3N 121,5E; khu vực phía Tây miền Trung Philippines , cường độ bão cấp 12, giật cấp 15, vùng nguy hiểm ở vĩ tuyến 10,00N-19,50N; phía Đông kinh tuyến 118,00E; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông.

16 giờ ngày 05/11, bão chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 15 km/h, vị trí 12,1N 117,1E, khu vực giữa biển Đông; cường độ có khả năng mạnh thêm cấp 13, giật cấp 16-17; vùng nguy hiểm vĩ tuyến 10,00N-15,00N; phía Đông kinh tuyến 115,00E; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: khu vực giữa biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa).

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và cường độ có khả năng mạnh thêm.

Từ chiều và đêm ngày 04/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5,0-7,0m.

Biển động dữ dội. Cảnh báo, trong khoảng ngày 5-6/11, khu vực giữa biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8,0-10,0m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

